Grande Fratello: Massimiliano Varrese propone lo sciopero della fame collettivo a sostegno di Alex Schwazer

Uno sciopero della fame nella casa del Grande Fratello per sostenere il desiderio di Alex Schwazer di partecipare alle Olimpiadi 2024. Massimiliano Varrese ha voluto proporre la sua idea, poco ponderata, agli altri inquilini dopo il racconto, in lacrime, di Vittorio Menozzi, che aveva appena raccolto le confessioni dello sportivo.

Perchè uno sciopero della fame?

Entrando nella casa del Grande Fratello, Alex Schwazer aveva promesso che si sarebbe allenato ogni giorno nella speranza di poter partecipare alle Olimpiadi di Parigi 2024 dopo la squalifica. Purtroppo, come lo sportivo ha raccontato a Vittorio Menozzi, i termini per la propria candidatura si sono esauriti proprio negli ultimi giorni e Schwazer nulla ha potuto perchè non è ancora arrivata la sentenza per il suo caso. Cosa che ha mosso fino alle lacrime Vittorio Menozzi, che si è fatto portavoce della triste vicenda con gli altri compagni d'avventura: "Alex mi ha spiegato che per la candidatura poteva darla fino a ieri, ma non è ancora arrivata la sentenza, quindi mi dispiace troppo per lui, a livello empatico sono a pezzi. È la sua vita e mi fa star male questo. Lui ha sofferto anche tantissimi anni di depressione. A lui sono molto affezionato. Mi sento inutile, è una roba troppo più grande di me".

Neppure Massimiliano Varrese è rimasto indifferente e, senza sciogliersi in lacrime, ha avanzato la sua proposta, poco conscio evidentemente del veicolo potentissimo che ha a disposizione come concorrente di una trasmissione TV assai seguita: "Se parte da noi, se facciamo un appello anche, potrebbe iniziare a fare il giro di tutta Italia e potrebbe muoversi un bordello di gente. Se parte da qui, fuori a livello mediatico esplode una bomba".

Secondo Varrese, dunque, lo sciopero della fame dovrebbe muovere gli ingranaggi della giustizia sportiva tanto da permettere al coninquilino di partecipare alle Olimpiadi.

La squalifica di Alex Schwazer

La squalifica del marciatore altoatesino risale al 2012: a pochi giorni dalle Olimpiadi di Londra era risultato positivo in un controllo antidoping a sorpresa. Dopo quattro anni di stop, nel 2016 ha provato a qualificarsi per le Olimpiadi di Rio ma è stato nuovamente bloccato dalla giustizia sportiva per la sospetta positività. La squalifica sarà a tutti gli effetti dichiarata decaduta il prossimo 7 luglio 2024 ma, secondo quanto raccontato nella casa del GF, questo non basterà per far avverare il suo sogno di partecipare alla prossima Olimpiade di Parigi.