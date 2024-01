Grande Fratello, Massimiliano Varrese a Monia La Ferrara: 'Con te sono un uomo vero'

Nuovo innamoramento per Massimiliano Varrese, questa volta l'attore sarebbe caduto vittima del fascino di Monia La Ferrara, la sua ex e attuale coinquilina al Grande Fratello.

Dopo aver dichiarato il suo amore per Heidi Baci e aver parlato con nostalgia di Valentina Melis, la sua ex moglie e madre di sua figlia, Massimiano Varrese sembra ora essere attratto da Monia La Ferrara, sua ex fidanzata e attuale coinquilina nella casa del Grande Fratello.

L'interesse appare reciproco, anche se alcuni osservatori più attenti notano che potrebbe trattarsi di un ennesimo tentativo da parte di Massimiliano di conquistare le simpatie del pubblico. Nel frattempo, la situazione potrebbe giocare anche a favore di Monia La Ferrara, che rischia di lasciare la casa del Grande Fratello lunedì prossimo.

Massimiliano e Monia: Un Ritorno di Fiamma al Grande Fratello

Le dinamiche delle ship all'interno dei reality sono sempre fonte di grande interesse per il pubblico, ma la storia d'amore tra Massimiliano e Monia La Ferrara nel programma attuale sembra non scaldare il cuore dei fan sui social.

Nonostante ciò, i due concorrenti, motivati anche dalle confessioni che si fanno in prima persona, stanno cercando di rivivere una storia d'amore che sembra risalire a diversi anni fa, quando erano fidanzati nel 2009.

Monia: Emozioni e Confessioni

Monia La Ferrara, ex assistente di volo, ha aperto il sipario sul suo nuovo rapporto con Massimiliano durante una confidenza con Greta. "Non mi dispiace Massimiliano", ha dichiarato. "È un bell'uomo con un carattere affascinante, un vero gentiluomo. Quando lo vedo, non provo friccicorio, ma mi fa stare bene. È ciò che mi manca, e anche se non provo emozioni elettrizzanti, mi fa semplicemente stare bene".

Durante un colloquio con Greta, Monia ha condiviso: "Con lui mi sento a casa. Sono emozionata, mi piace quando si avvicina. È normale che lo guardi. Ogni mattina, appena mi sveglio, controllo se è nel letto"

Massimiliano Confessa il Suo Stato d'Animo e il Ruolo di Monia

Il secondo passo nell'avvicinamento davanti alle telecamere è stato compiuto da Massimiliano, l'attore, che ha dialogato direttamente con Monia, ha anche svelato alcune domande fatte dagli autori nel confessionale, evidenziando il lato emozionale della loro relazione.

Massimiliano ha dichiarato: "Non pensavo di provare imbarazzo così. Da una parte è carino e bello, dall'altra è spaventoso. Non è detto che la nostra relazione debba necessariamente prendere una forma. Tra me e te non c'è nulla di razionale, ma stiamo affrontando le cose con una certa maturità".

Riflettendo sulla discussione con gli autori nel confessionale, ha aggiunto: "Stiamo usando l'intelligenza emotiva. Non voglio proiettare un'idea sulla nostra relazione, considerando le molte situazioni esterne. Altrimenti sarebbe stato più leggero, ci saremmo lasciati andare".

Le clip del reality show

Nella clip caricata su Mediaset Infinity Massimiliano Varrese parla con Monia La Ferrara