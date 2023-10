Grande Fratello: Massimiliano Varrese geloso dell'avvicinamento tra Heidi e Vittorio

La coppia composta da Massimiliano Varrese e Heidi Baci sembra non riuscire a trovare un equilibrio, deludendo le speranze degli autori del programma. Nel corso del weekend, si è notato un avvicinamento tra la ragazza e Vittorio Menozzi. Il chiarimento tra quest'ultimo e Heidi non è stato gradito da Massimiliano, geloso della loro riconciliazione.

Il chiarimento tra Vittorio e Heidi

Dopo alcune settimane durante le quali Vittorio e Heidi sembravano aver avviato un promettente rapporto di amicizia e complicità, negli ultimi giorni i due partecipanti al Grande Fratello si sono allontanati, e naturalmente il loro rapporto ne ha risentito.

Il fine settimana appena trascorso ha segnato un riavvicinamento tra la ragazza residente a Pescara e l'ingegnere. Ieri sera Heidi ha chiesto a Vittorio se poteva spiegarle il motivo della sua freddezza, e il ragazzo ha chiarito che la sua distanza era determinata dalla volontà di concederle più spazio per risolvere il suo rapporto con Massimiliano. "Ho smesso di scherzare con te e mi sono avvicinato ad altre persone!", ha confessato l'ingegnere.

La reazione di Massimiliano Varrese

La riconciliazione tra Heidi e Vittorio, suggellata da un abbraccio finale, non è piaciuta Massimiliano. "È tutto il giorno che ti ronza intorno come un moscone finché non bracca; ci sono momenti e momenti", ha dichiarato l'attore, aggiungendo che l'atteggiamento di Vittorio lo stava innervosendo. "Avevamo una complicità ed un'amicizia", ha replicato Heidi, difendendo il comportamento dell'ingegnere. "Parlavamo di tutto e non di cose strane, come puoi immaginarti tu", ha aggiunto, rivolgendosi a Massimiliano.

"Io quello che faccio, sbaglio", ha dichiarato l'attore de Il bello delle donne che ultimamente si sente triste, attribuendo questo stato d'animo alla mancanza della figlia. Questo sentimento è emerso in particolare nel corso del fine settimana. "Heidi, il mio unico desiderio è stare con te", ha concluso Massimiliano, come si vede nella clip caricata su Mediaset Infinity.