Grande Fratello, Massimiliano e Heidi le ostilità coinvolgono anche altri inquilini: scontro Alex e Grecia

Nell'ultima puntata del Grande Fratello, rispondendo a una domanda di Alfonso Signorini, Heidi Baci ha dichiarato chiaramente di essere attratta da Massimiliano Varrese, rifiutando la corte dell'attore de Il bello delle donne. In queste ultime ore, la tensione tra i due concorrenti si è acuita coinvolgendo anche altri inquilini della casa, tra cui Alex Schwazer e Grecia Colmenares.

La discussione tra Massimiliano e Heidi

Stamattina, mentre erano in giardino a prendere il sole, Massimiliano e Heidi si sono scambiati poche parole, ma sono bastate a dimostrare che la tensione è ancora palpabile. La ragazza è convinta che l'attore non sia tranquillo e covi del risentimento nei suoi confronti. Varrese vorrebbe evitare discussioni davanti agli altri concorrenti, mantenendo un certo riserbo sul loro rapporto. Questa scelta, a pensarci bene, è difficile da realizzare, vista la costante presenza delle telecamere nel contesto in cui si trovano. Nonostante queste considerazioni, Massimiliano preferisce allontanarsi, lasciando Heidi di sasso.

Grande Fratello: Massimiliano Varrese, tra i protagonisti dell'edizione 2023

Il parere degli altri coinquilini su Massimiliano

Poco dopo, Heidi ha parlato del nervosismo di Massimiliano con Grecia, "Lui è sempre arrabbiato", ha replicato la regina delle telenovela. Fiordaliso e Alex, che si trovavano nei paraggi, hanno difeso Massimiliano, sostenendo che il suo stato d'animo dopo lunedì sera deve essere compreso e giustificato. "In puntata, in soli 5 minuti, è stato rifiutato da Heidi, ha ricevuto una lettera dall'ex fidanzata e un disegno dalla figlia; è normale che sia riflessivo il giorno dopo", ha sottolineato l'atleta.

Grande Fratello: una scena dell'edizione 2023 del programma

"Lo vedo spesso preoccupato", ha ribattuto Grecia. "Lui sta male perché la donna che gli piace l'ha rifiutato, è normale che stia male", sono state le parole di Fiordaliso a difesa dell'attore. "Se c'è qualcuno triste, bisogna andare ad aiutarlo," ha concluso la cantante, come si vede nella clip caricata su Mediaset Infinity.