Grande Fratello, Martina Nasoni presenta il nuovo fidanzato: “Prima del trapianto ho trovato l’uomo giusto”

L'ex gieffina svela come ha ritrovato l'amore proprio mentre era in lista per il trapianto di cuore: una storia nata da un'amicizia del passato e cresciuta giorno dopo giorno

Martina Nasoni, vincitrice del Grande Fratello 16, ha deciso di confidarsi con i follower raccontando sui social la storia d'amore con il suo nuovo fidanzato, Marco Luchetti, tattoo artist di Terni. Un racconto che si intreccia con uno dei momenti più difficili della sua vita: il recente trapianto di cuore.

Il ritorno dell'ex gieffina a Terni e l'incontro inaspettato

La loro conoscenza risale a diversi anni fa. Marco, infatti, era amico dell'ex fidanzato di Martina e lavorava con lui nello stesso studio di tatuaggi. Frequentando spesso quell'ambiente, l'ex gieffina aveva imparato a conoscerlo, trovandolo carino e gentile, ma senza mai guardarlo con occhi diversi. Dopo la fine della sua precedente relazione, però, i due si erano persi di vista.

La svolta arriva all'inizio di quest'anno. A gennaio Martina torna a Terni per prepararsi a quello che sarebbe stato il periodo più duro della sua vita, entrando in lista per il trapianto di cuore, effettuato nell'estate di quest'anno. Costretta a fermarsi in città, riprende contatti e rapporti che negli anni aveva trascurato. Una sera, uscendo a ballare con le amiche, incontra di nuovo Marco: tra i due nasce subito una lunga chiacchierata, fatta di confidenze e complicità.

Martina Nasoni e Marco Luchetti

Gli amici di Martina e Marco fanno da Cupido

"A me questo incontro aveva lasciato qualcosa e ne avevo parlato con le mie amiche dicendo quanto fosse a modo, carino, fedele anche con le sue ex fidanzate, proprio un bravo ragazzo", ha raccontato la ragazza con il cuore di latta, come l'ha chiamata Irama nel brano ispirato alla sua storia.

Pochi giorni dopo, grazie a un gioco di amicizie comuni, Marco scopre di piacerle e corre subito a incontrarla. Da lì decidono di rivedersi lontano da Terni, per vivere il primo appuntamento con più tranquillità e lontano da occhi indiscreti. Consapevole della delicata situazione che stava per affrontare, Martina sceglie di essere sincera fin da subito e racconta a Marco di essere in lista per il trapianto di cuore. La sua risposta la colpisce profondamente: "Tu pensi che questa cosa mi allontani da te? Per i valori che ho, questa cosa non fa altro che avvicinarmi a te". "Lì ho pensato che fosse l'uomo della mia vita, mai trovato uno così", ha raccontato l'autrice del libro Questo cuore batte per tutte e due.

L'intervento al cuore e il sostegno di Marco

Da quel momento Marco non l'ha mai lasciata sola, standole accanto prima e dopo l'intervento. Oggi Martina racconta di stare bene, di avere una situazione cardiaca stabile e una relazione sempre più solida. Un dettaglio tenerissimo ha commosso i fan: ogni mattina Marco le dà un bacio, incluso uno sulla cicatrice, dicendole che è ancora più bella così. Una storia d'amore nata nel momento più fragile, ma che per Martina rappresenta una nuova rinascita. E, come ha scherzato lei stessa, forse anche l'inizio di qualcosa che un giorno potrebbe trasformarsi in matrimonio.