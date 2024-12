Grande Fratello: "Luca Calvani riceve messaggi dal compagno", le rivelazioni di Jessica e Mariavittoria

La puntata del 23 dicembre del Grande Fratello si è accesa con il confronto tra Jessica Morlacchi e Luca Calvani, in cui sono emerse rivelazioni sorprendenti e momenti di forte emozione. La showgirl ha accusato l'attore toscano di averla indotta a credere in qualcosa di più rispetto a una semplice amicizia, mentre l'attore toscano ha cercato di spiegare la complessità della situazione.

Le accuse di Jessica e la replica di Luca

La cantante ha riportato episodi che avrebbero fatto pensare a un legame più intimo: "Sotto le coperte ci sono stati abbracci molto complici. Dai, Luca, diciamo che abbiamo fatto una cavolata, ma non prendiamoci in giro. Ho sentito la sua fisicità, ma evidentemente lui è abituato a dormire così, a cucchiaio."

Luca, visibilmente in difficoltà, ha negato di aver mai alimentato fraintendimenti, sostenendo che la sua sessualità dovrebbe bastare a chiarire ogni equivoco: "_Pensavo che la mia amicizia fosse speculare alla sua. Ho peccato di presunzione, mi dispiace se i miei atteggiamenti sono stati fraintesi," ha spiegato durante il confronto, il secondo dopo quello della scorsa puntata.

Luca e Jessica al Grande Fratello

Messaggi in codice e il ruolo di Alessandro Franchini

Al centro dello scontro, un curioso dettaglio: presunti messaggi in codice inviati dal compagno di Calvani, tramite un assistente. Tra questi, spicca una frase enigmatica, "La faina è scappata dal pollaio," che Luca ha descritto come un modo scherzoso di comunicare con Alessandro. Mariavittoria Minghetti ha poi svelato un dettaglio sorprendente.

"Sì, Luca ha ricevuto messaggi da Alessandro nascosti nei calzini. Tra questi, uno diceva 'esagera, sogna, fatti la storia con Jessica'." . ha detto la specializzata in chirurgia estetica ai coinquilini. A concludere il confronto, Alfonso Signorini ha trasmesso un dolce messaggio di Alessandro Franchini, in cui ribadiva il suo amore e la fiducia nel compagno.

"Mi fido di te, so chi sei e solo tu puoi aiutarmi a guardarti ogni giorno con gli occhi di quel ragazzo circondato dalle lucciole." Calvani, visibilmente commosso, ha risposto con una promessa sentita: "Ale, prometto di non farti mai vacillare o dubitare del mio amore. Mi dispiace per tutto ciò che ti ha fatto soffrire. Sei la mia forza, il mio riferimento."