Grande Fratello, Luca Calvani a Lorenzo Spolverato: "non giocare con i sentimenti di Helena"

La tensione nella Casa del Grande Fratello si è subito fatta sentire fin dalle prime ore del mattino, con un nuovo scontro tra Lorenzo e Helena. I due, ormai chiaramente incompatibili, hanno nuovamente acceso gli animi, e i modi di fare del modello milanese hanno cominciato a infastidire non solo il pubblico che segue la diretta su Mediaset Extra, ma anche i coinquilini all'interno della Casa.

Il narcisismo di Lorenzo al centro delle critiche dei coinquilini

A chiedere al modello di fare un passo indietro è stato Luca Calvani, sostenuto da Shaila Gatti. Quest'ultima, infatti, ha dichiarato di aver perso la fiducia in Lorenzo, che fino alla scorsa settimana era percepito come un suo possibile interesse amoroso. Oggi, l'ex velina sembra essersi allontanata sia da lui che da Javier, prendendo le distanze da entrambi.

Luca ha rimproverato Lorenzo di giocare con i sentimenti di Helena, nonostante fosse consapevole della fragilità della modella brasiliana e del suo difficile passato. Secondo l'attore, il ragazzo dovrebbe essere più coerente e distanziarsi da Helena se non prova sentimenti sinceri per lei. "Non ti chiedo di fare una cosa facile, ma di fare la cosa giusta", ha spiegato Luca, sottolineando l'importanza di non illudere una persona già vulnerabile.

Shaila ha fatto un passo indietro con Lorenzo e Javier

Dall'altro lato, Shaila è convinta che Lorenzo stia interpretando un personaggio. Secondo lei, il narcisismo del ragazzo lo spinge a voler essere costantemente al centro dell'attenzione, dimostrandosi poco empatico verso Helena. La modella brasiliana, infatti, ha più volte espresso apertamente i suoi sentimenti verso il modello, senza ricevere la stessa chiarezza in cambio. Durante una precedente diretta del programma, Helena è stata l'unica tra il quartetto composto da lei, Lorenzo, Javier e Shaila a confessare apertamente di provare qualcosa per uno dei quattro, ossia proprio per Spolverato.

Di fronte a queste dichiarazioni, Lorenzo ha ammesso di aver detto a Helena che ci sarebbe stato sempre per lei, ma ha chiarito che quelle parole erano dettate dall'affetto, non da un sentimento d'amore. "Se cerchi affetto, devi trovarlo altrove", gli ha risposto Luca, invitandolo a non illudere Helena e a riflettere seriamente sulla loro relazione. Nonostante il modello affermi di non voler staccarsi completamente da Helena, appare chiaro che la sua indecisione stia causando sofferenza nella ragazza, e i coinquilini iniziano a chiedersi fino a quando questa dinamica potrà andare avanti.

Nella clip caricata su Mediaset Infinity: Lorenzo Spolverato a confronto con i suoi coinquilini