Grande Fratello, Lorenzo Spolverato: un familiare smentisce la sua storia "passato inventato"

Lorenzo Spolverato, in diversi momenti del suo percorso al Grande Fratello, ha raccontato di aver avuto un'adolescenza difficile, segnata da cattive frequentazioni e episodi di violenza che avrebbero influenzato la sua personalità e il suo carattere. Alfonso Signorini, in queste occasioni, ha quasi beatificato la sua storia, presentandola come un esempio di riscatto. Tuttavia, nelle ultime ore, grazie alle rivelazioni di Biagio D'Anelli, sono emersi molti dubbi su questa narrazione, che potrebbe essere frutto della fantasia del gieffino.

Biagio D'Anelli solleva interrogativi: "Le sue parole non tornano"

Nei giorni scorsi, l'opinionista ha espresso forti dubbi sulla versione di Lorenzo Spolverato, ponendo una serie di interrogativi: "Come può un ragazzo che ha raccontato per settimane di aver subito violenza psicologica comportarsi da bullo con altri concorrenti? Come può chi ha pianto, singhiozzando, raccontando di aver vissuto maltrattamenti da piccolo, non mostrare la minima empatia verso i compagni d'avventura, ma al contrario cercare di manipolarli per portarli dalla sua parte?"

D'Anelli ha poi riepilogato alcune delle affermazioni fatte da Lorenzo nel corso del reality, ricordando che il modello avrebbe descritto un'infanzia segnata da un padre aggressivo, difficoltà economiche e atti di bullismo subiti a scuola. Inoltre, ha fatto notare che il gieffino, nella scorsa puntata, ha lanciato una sedia in diretta e sarebbe stato protagonista di episodi di pressione psicologica nei confronti di Helena Prestes.

Lorenzo nella puntata del 3 febbraio riceverà una sorpresa

L'opinionista ha inoltre rivelato di aver ricevuto segnalazioni anonime via email che mettono in dubbio la veridicità del passato di Lorenzo: "Mi auguro che non sia vero, ma se lo fosse, prima o poi il vaso di Pandora verrà scoperchiato". Oggi, Biagio D'Anelli è tornato sulla questione con nuove rivelazioni. Ha infatti dichiarato di aver ricevuto una mail da un parente molto vicino a Spolverato, il quale avrebbe smentito categoricamente la versione raccontata dal modello.

"Un familiare strettissimo di Lorenzo mi ha scritto, confermando ciò che avevo ipotizzato da tempo", ha spiegato l'ex vippone. A suo dire, Spolverato avrebbe inventato gran parte del suo passato, dipingendolo come un susseguirsi di risse, armi e situazioni pericolose, quando in realtà la sua vita sarebbe stata molto diversa.

Biagio D'Anelli ha poi aggiunto un dettaglio significativo: "Questo parente mi ha fornito prove, tra chat e audio, che dimostrano una realtà ben lontana da quella che Lorenzo ha descritto. Si parla di appartamenti in Emilia Romagna, un lavoro ben avviato e soprattutto di una grande tendenza a evitare le responsabilità e preferire l'ozio".