Grande Fratello, Lorenzo Spolverato confessa: “con Helena flirtavo, ora con Shaila mi sto annoiando”

L'amore sbocciato nella Casa del Grande Fratello tra Lorenzo Spolverato e Shaila Gatta inizia a mostrare le prime crepe. Durante una chiacchierata con alcuni coinquilini, il modello milanese ha confessato il timore di aver perso una parte di sé da quando ha intrapreso questa relazione. Le sue parole hanno subito fatto discutere i fan della coppia, gli 'shailenzo', che temono che ciò possa rappresentare l'inizio di un distacco tra i due.

La nostalgia per i primi giorni nella Casa

Lorenzo, che fin dall'inizio si era autoproclamato l'animatore ufficiale del reality, ha spiegato come la sua dinamica sia cambiata da quando sta con Shaila. Il giovane ha ricordato con nostalgia i momenti iniziali: sveglie movimentate, scherzi con i coinquilini e flirt spensierati che animavano le sue giornate. Ora, invece, sente di essere più limitato, anche se riconosce la bellezza della routine condivisa con Shaila.

Le parole di Lorenzo: "Sono limitato"

Parlando con alcuni dei concorrenti che attualmente abitano ai Lumina Studios, Lorenzo ha detto: "Mi sembra come se la parte più simpatica di me stesso si fosse persa. A me sembra di aver perso queste parti spensierate. Ti faccio un esempio tra adesso e prima. All'inizio ci svegliavamo, saltavamo sui letti, schiacciavamo Amanda, Mariavittoria, cantavamo", ha esordito Spolverato.

La madre di Shaiala durante il confronto con sua figlia

"Non c'era una mattina triste, la mattina iniziava a bomba e finiva a bomba. E poi i flirt, ti guardavi da lontano con Helena, poi con Shaila, tutto molto divertente. Adesso è tutto cambiato. Ora vado a dormire a letto con lei e ogni giorno mi sveglio con lei, bello, ma sono limitato", ha concluso con nostalgia Lorenzo.

L'intervento della madre di Shaila

I fan della coppia non hanno preso bene le dichiarazioni di Lorenzo, temendo che possano rappresentare un segnale di crisi imminente. Le tensioni nella relazione sono state accentuate dalle parole della madre di Shaila, la signora Luisa, che lunedì sera è entrata nella Casa. La donna ha accusato Lorenzo di essere un giocatore strategico e ha esortato la figlia a vivere il suo percorso in autonomia.

Nella clip caricata su Mediaset Infinity: Lorenzo Spolverato sente di aver perso la parte più leggera e più divertente della sua personalità.