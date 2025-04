Grande Fratello, Javier Martinez sogna dei figli con Helena Prestes: “Ora so che lei è quella giusta per me”

All'interno della Casa del Grande Fratello, anche nell'edizione appena conclusa - la diciottesima - sono nate diverse coppie. Alcune si sono lasciate prima della fine del reality, come Shaila Gatta e Lorenzo Spolverato, mentre altre si sono formate negli ultimi giorni, come quella tra Iago Garcia e Amanda Lecciso.

Tra le storie nate sotto le telecamere dei Lumina Studios, spicca quella tra Helena Prestes e Javier Martinez. Nonostante alcune difficoltà iniziali, il pallavolista argentino e la modella brasiliana si sono avvicinati nelle ultime settimane del reality e, una volta usciti dalla Casa, hanno deciso di continuare la loro relazione.

Javier sogna una famiglia con Helena: "so che è lei"

Lui, intervistato dal settimanale Chi, ha raccontato di aver perso la testa per la sua ex compagna di avventura e di desiderare una famiglia con lei. "Dopo il Grande Fratello siamo ancora più uniti, e io sono ancora più innamorato. Sì, può sembrare strano, ma uscire da lì mi ha fatto sentire ancora più innamorato. È come se la fine di quella convivenza forzata mi avesse dato una conferma definitiva", ha confidato l'argentino.

Javier ed Helena

Ma non finisce qui. L'argentino ha anche svelato di sentirsi pronto a costruire qualcosa di importante con Helena: "Non che ne avessi bisogno, ma... sa quando qualcosa dentro di te fa 'clic'? Ecco. Dei figli? Lei dice che sembro il papà perfetto per una bimba. Mi piace questa idea. Forse perché ho sempre desiderato una famiglia vera, solida. E ora sento che potrei costruirla con Helena. Il mio futuro è con lei: mi vedo già in una casa un po' incasinata, piena di vita, amici, figli, musica, rumore e amore. Ma sempre con lei accanto, sempre insieme".

La replica della brasiliana: "Voglio una casa e una bambina con lui"

Anche Helena, sempre sulle pagine di Chi, aveva parlato del suo rapporto con Javier e del desiderio di maternità: "Ho sempre saputo che era lui quello giusto. L'ho sentito fin da subito, anche nella Casa, e oggi ne sono ancora più certa. Quando incontri la persona giusta, lo capisci".

"Il mio sogno è costruire una famiglia. Desidero una casa tutta mia e una bambina. Sì, una femminuccia... una 'cavallina', come la chiamo io: una bella cavallina. E tra dieci anni? Mi immagino con qualche ruga in più, segno delle risate che abbiamo fatto... e che continueremo a fare insieme".