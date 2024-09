Grande Fratello: Javier Martinez accoglie i consigli d’amore di Clarissa Burt

Nelle momenti iniziali passati nella Casa, i concorrenti del Grande Fratello sono animati dalla voglia di conoscersi, prima che le dinamiche del programma inizino a creare i primi dissapori e divisioni. Stamattina, Javier Martinez ha raccontato a Clarissa Burt i motivi per cui ha rivelato, durante il Confessionale, di considerare l'attrice italo-americana una delle sue coinquiline preferite.

Clarissa Burt: saggezza e consigli per Javier al Grande Fratello

Nel giardino della casa il pallavolista di origini argentine rivela all'attrice le sue fragilità e il suo passato, in una conversazione che mostra un legame crescente tra i due concorrenti. "Con te mi sento ascoltato", confessa Javier, sottolineando che l'attrice dà l'impressione di essere una persona disposta ad emptatizzare con chi si trova di fronte.

Grazie a questa sensazione, Javier racconta a Clarissa alcuni episodi della sua vita che hanno caratterizzato la sua personalità. La sua riservatezza, ad esempio, deriva dal fatto di essere cresciuto in solitudine. Martinez condivide anche il suo delicato rapporto con la famiglia: il padre vive in Sardegna, mentre la madre è venuta a mancare quando aveva appena tredici anni, questo episodio gli ha lasciato una profonda cicatrice, influenzando il suo modo di relazionarsi con le donne.

Clarissa Burt ha ascoltato lo sfogo di Javier

Nel corso della conversazione, Javier si immerge nei ricordi del passato, rievocando come, subito dopo la morte della madre, sia stato inserito in una squadra di pallavolo. Lo sport, racconta, è stato la sua via di fuga dal dolore e una sorta di rifugio emotivo. Il pallavolista ha giocato in numerose società italiane, anche se l'ultimo rapporto rischia di avere strascichi legali. La Volley Modica lo accusa di aver abbandonato la squadra dopo aver firmato il contratto, preferendo entrare al Grande Fratello, e minaccia di denunciarlo.

Clarissa ascolta con attenzione, dimostrando grande comprensione verso il compagno di avventura. "Gli amori sono il riflesso di ciò che vogliamo o non vogliamo nella nostra vita", afferma Clarissa, alla quale Javier chiede se si possa amare una persona e rimanere innamorati per tutta la vita. La risposta dell'attrice è decisa: "Certo, può accadere", aggiungendo che l'amore può assumere significati diversi per ciascuno.

La conversazione si conclude con un consiglio sincero da parte di Clarissa, che suggerisce a Javier di cercare una persona con cui condividere obiettivi di crescita e reciproco sostegno. Il pallavolista ha apprezzato il consiglio dell'ex top model. I rapporti nati nei primi giorni nella Casa possono durare poche settimane o mesi, a seconda di come si svilupperanno le dinamiche del programma; lo stesso vale per questa prima interazione tra Javier Martinez e Clarissa Burt.