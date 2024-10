Grande Fratello: Ilaria Clemente annuncia di essere incinta e lascia il reality show

Come avevamo anticipato, dopo la sua uscita dalla Casa, Ilaria Clemente, 30enne romana ed esperta in cybersicurezza, ha annunciato di essere in dolce attesa. La notizia è stata rivelata durante la sesta puntata del reality show condotto da Alfonso Signorini, in diretta, con i coinquilini freezati per l'occasione.

Un bebè al Grande Fratello

Ilaria aveva lasciato la Casa il primo ottobre, e il giorno precedente aveva confidato alle sue compagne di essere in ritardo con il ciclo mestruale. Questo aveva subito fatto nascere sospetti tra le gieffine, che avevano ipotizzato che la sua uscita potesse essere legata a una possibile gravidanza, pare infatti che la ragazza avesse già effettuato un test risultato positivo e necessitava di ulteriori esami per avere la conferma definitiva.

Durante la puntata, Ilaria ha finalmente condiviso la verità: aspetta un bambino, che nascerà agli inizi di giugno. Ha aggiunto con un sorriso: "Sotto il segno dei Gemelli". In diretta ha poi spiegato: "Quest'anno la vita mi ha sorpreso. Prima è arrivato il GF, ma prima ancora è arrivato l'amore. Io e Daniele aspettiamo un bambino o una bambina, e voi diventerete tutti zii".

Ilaria Clemente in una foto presa dai social

La Clemente ha chiarito di aver effettuato i test per il ritardo del ciclo, non aveva altri sintomi. Alfonso Signorini ha sottolineato l'unicità della situazione e ha espresso il desiderio di conoscere Daniele, il compagno di Ilaria. I due stanno insieme da un mese e mezzo. Sebbene Daniele abbia scelto di non apparire in televisione, ha accompagnato Ilaria fino alla porta rossa, rimanendo nel backstage. Un dolce annuncio che ha commosso i concorrenti e il pubblico a casa, aprendo un nuovo capitolo nella vita di Ilaria Clemente.