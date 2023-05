Grande Fratello: il casting per l'edizione Nip del programma, ecco cosa sappiamo

Grande novità per il Grande Fratello: la prossima edizione dello show, condotta da Alfonso Signorini, riporterà in auge il format originale, che coinvolge concorrenti non famosi. Il casting sta per essere aperto, le pagine social del programma hanno comunicato che a breve saranno rese note le istruzioni su come partecipare alle audizioni.

Il post su Instagram recita: "Hai sempre sognato di oltrepassare quella porta rossa? La tua vita è una storia pronta per essere raccontata? Il Grande Fratello ti sta cercando. Continua a seguirci". Questo è il modo scelto dalla produzione per confermare ufficialmente i rumors che circolavano in queste settimane.

Già al termine del Grande Fratello Vip 7,vinto da Nikita Pellizon, ospite la scorsa settimana dell'Isola dei famosi, come si vede nella clip caricata su Mediaset Infinity, si era parlato della possibilità di un'edizione del Grande Fratello Nip. Alfonso Signorini aveva ventilato l'ipoteso di un reality a cui partecipassero persone dello spettacolo e persone non famose.

La sedicesima edizione del popolare reality show, trasmessa nel 2019 e presentata da Barbara D'Urso, si caratterizzò per un mix di volti familiari al pubblico e concorrenti provenienti dal quotidiano. Questa formula unica aveva catturato l'attenzione degli spettatori. La vincitrice era stata Martina Nasoni, tornata nella casa più spiata d'Italia nell'ultima edizione del Grande Fratello Vip."