Grande Fratello, Helena Prestes e la dichiarazione di Zeudi Di Palma: "il mio cuore mi porta da te"

Durante la venticinquesima puntata del Grande Fratello, andata in onda il 23 gennaio, sono stati ufficializzati i nomi dei quattro ex concorrenti che, grazie al televoto, hanno ottenuto una seconda possibilità. Eva Grimaldi, Iago Garcia, Jessica Morlacchi e Helena Prestes sono rientrati nella Casa, pronti a riaccendere le dinamiche del reality. Tra i momenti clou della serata, non è passato inosservato l'avvicinamento tra Zeudi Di Palma e Javier Martinez, che ha suscitato reazioni contrastanti, soprattutto da parte di Helena.

La Prestes, tornata nella Casa dopo il ripescaggio, ha scoperto attraverso una clip le coccole notturne tra Zeudi e Javier. Prima di vedere il filmato, la modella brasiliana ha confessato di aver pensato a al pallavolista argentino durante i giorni fuori dalla Casa, pur riconoscendo di essere sempre stata considerata da lui una "seconda opzione".

La modella brasiliana ha aggiunto che Zeudi occupa una parte del suo cuore. Dopo aver guardato il video, Helena ha espresso la sua perplessità: "Non mi aspettavo di vedere questo. Sono confusa." Malgrado ciò, Zeudi ha minimizzato quanto accaduto, dichiarando: "È stato solo quella sera. Ci siamo raccontati e ci siamo abbracciati. C'è stata un'intesa e poi basta. La persona che mi piace qui dentro è Helena."

Helena e Zeudi qualche settimana fa nel confessionale

La dichiarazione di Zeudi a Helena

Al termine della puntata, la Di Palma ha fatto un passo importante verso la modella brasiliana, esprimendosi con parole che non sono passate inosservate: "Quello che ho costruito con Javier non ha niente a che vedere con quello che ho costruito con te. Il mio cuore mi porta da te, non da lui. Fuori ho detto che Javier era il mio prototipo estetico, ma se dovessi scegliere, sceglierei te."

Questa dichiarazione ha alimentato la "ship" tra Zeudi e Helena, già soprannominata dai fan come "Zelena". I fan della coppia in mattinata avevano mostrato il loro sostegno inviando un aereo con un messaggio chiaro per l'ex Miss Italia: "Segui il tuo cuore", le parole usate dalla gieffina partenopea in serata.

A dispetto dell'entusiasmo generale, alcuni sosteniotori di Helena restano scettici nei confronti di Zeudi. L'improvviso cambio di atteggiamento della Di Palma dopo il sostegno pubblico ricevuto ha suscitato dubbi sull'autenticità dei suoi sentimenti. Tuttavia, la maggior parte dei fan sembra già schierato a favore della coppia, rendendo questa storyline la più seguita del momento.

Nella clip caricata su Mediaset Infinity: Zeudi Di Palma chiarisce a Helena Prestes il proprio rapporto con Javier Martinez.