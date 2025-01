Grande Fratello, Helena Prestes isolata dal gruppo: ecco dove ha passato la notte

Dopo il litigio con Jessica la modella brasiliana è stata richiamata in Confessionale e poi è sparita dalla Casa.

L'episodio che ha coinvolto Helena Prestes e Jessica Morlacchi al Grande Fratello ha scatenato un'ondata di reazioni e polemiche sia dentro che fuori dalla Casa. La situazione è esplosa quando Helena, in un momento di rabbia, ha tentato di lanciare un bollitore appena riempito con dell'acqua fredda verso Jessica durante un'accesa discussione.

Helena sparisce dalla Casa per tutta la notte

Nonostante l'intervento immediato di Javier Martinez e Maxime Mbanda, che hanno allontanato la modella brasiliana per calmarla, la tensione è rimasta alta, con Jessica che ha continuato a provocarla, alimentando ulteriormente la rabbia di Helena. La situazione è precipitata al punto che il Grande Fratello è intervenuto richiamando la Prestes in confessionale.

Successivamente, né lei né Javier sono stati visibili nelle dirette, suscitando speculazioni tra i telespettatori. In molti si sono chiesti se la modella brasiliana fosse stata squalificata e fatta sparire come successe ad Alda D'Eusanio durante il GF Vip 5, ma a chiarire definitivamente il mistero è stato Luca Calvani

L'attore toscano ha spiegato che Helena si trovava in suite insieme a Javier. Questa scelta degli autori è stata motivata dalla necessità di isolarla temporaneamente per permetterle di calmarsi dopo il litigio con Jessica. Zeudi Di Palma, visibilmente preoccupata, ha espresso il desiderio di essere accanto a Helena in questo momento difficile, commentando: "Mannaggia la miseria, è andata a prendere il bollitore. Sarei andata anche io a calmarla". Amanda Lecciso ha condiviso la preoccupazione.

In suite, Javier ha cercato di spiegare a Helena le dinamiche delle provocazioni all'interno della Casa: "Quando durante una partita provoco lo faccio con un giocatore forte perché mi serve che vada fuori di testa, è strategia quindi quando lo fanno con me qui dentro mi stanno onorando, significa che mi temi"

"Qui dentro fanno lo stesso con te, Se la gente ti stuzzica vuol dire che hai un peso, se fossi uno che non si ca.a nessuno la gente neanche ci perde il tempo a darti commenti negativi, se mi fai dei commenti vuol dire che mi stai soffrendo tantissimo", ha spiegato l'argentino cercando di calmare Helena.