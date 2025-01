Grande Fratello, Helena Prestes e i dubbi su Zeudi Di Palma: “Preferisco averla come amica

Le dinamiche all'interno della Casa del Grande Fratello si fanno sempre più intricate, e al centro delle ultime discussioni c'è il rapporto tra Helena Prestes e Zeudi Di Palma. Nonostante le due abbiano fatto pace dopo alcune incomprensioni, Helena continua a nutrire dei dubbi sulla giovane miss napoletana, ammettendo di non riuscire ancora a fidarsi pienamente di lei. Tuttavia, questa mancanza di fiducia non sembra dipendere tanto dall'ex Miss Italia quanto da un momento personale che Helena sta attraversando.

Helena e Zeudi: tra amicizia e legame sentimentale

"Quando si esce da una delusione d'amore bisogna darsi un po' di tempo per ricentrarsi," le ha consigliato Stefania Orlando, la modella brasiliana però, non nasconde che la sua diffidenza possa essere anche una reazione istintiva. "Sono una persona in questo momento chiusa," ha spiegato, sottolineando che ogni emozione deve nascere in modo naturale.

Helena ha ribadito che Zeudi non ha fatto nulla di sbagliato e che, nonostante i suoi dubbi, sta proseguendo la conoscenza con lei. Tuttavia, la modella vede nella giovane età della partenopea un possibile ostacolo: "Mi sembra chiaro che lei sia interessata a vivere la vita e a fare mille esperienze, altrimenti non avrebbe baciato improvvisamente Alfonso," ha dichiarato, concludendo che, almeno per ora, preferisce mantenere un rapporto di amicizia.

Helena e Zeudi: la loro amicizia è in bilico

La Prestes ha anche espresso il desiderio che Zeudi sia chiara con sé stessa e con lei: "Non pretendo che cambi, ma deve prendere atto che va d'accordo con persone che a me non piacciono." Una dichiarazione che lascia trasparire quanto la giovane brasiliana stia cercando di proteggersi da eventuali delusioni.

Stefania e Luca Calvani, intervenuti nella conversazione, hanno cercato di analizzare la situazione. Entrambi ritengono che Helena sia coerente nelle sue riserve, mentre rimproverano a Zeudi di non aver dato abbastanza tempo alla modella per costruire un rapporto di fiducia. Stefania, in particolare, si è chiesta se la miss stia semplicemente giocando: "Non potrebbe star giocando? Forse si butta nelle situazioni perché si trova in un reality."

Luca ha interpretato il comportamento di Zeudi come un tentativo di affermarsi e di trovare un equilibrio personale. "Forse vede in Helena quello che vorrebbe essere: una persona bella, intelligente, dritta," ha spiegato. Ma Stefania ha invitato la brasiliana a non lasciarsi sfuggire l'opportunità di approfondire questo legame. Per ora, Helena rimane ferma nella sua posizione. Nonostante riconosca la maturità di Zeudi, sente di non essere pronta ad aprirsi all'amore e di voler vivere un periodo di riflessione personale.

Nella clip caricata su Mediaset Infinity: Helena Prestes racconta come si stia assestando il suo rapporto con Zeudi Di Palma