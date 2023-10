Grande Fratello, Heidi: “con Massimiliano ho avuto paura, mi dispiace”

Nella decima puntata del Grande Fratello, andata in onda il 12 ottobre, abbiamo assistito a un nuovo avvicinamento tra Heidi Baci e Massimiliano Varrese. La concorrente ha ammesso di essere attratta dall'attore, ma ha anche rivelato le sue paure riguardo a una relazione che percepisce come complicata.

Nelle settimane scorse, Heidi aveva respinto con forza le avances di Massimiliano. "Non mi piace", aveva ripetuto più volte, anche in diretta. La ragazza residente a Pescara aveva anche sottolineato di trovare ossessivo il comportamento dell'ex attore de Il bello delle donne. Dopo essere finita in nomination, l'atteggiamento della gieffina è cambiato, complice anche un approccio diverso da parte di Massimiliano: "Sei la cosa più bella che mi è capitata qua dentro, come faccio se esci?", le aveva detto durante una chiacchierata notturna.

"Finalmente io e Heidi ci stiamo avvicinando", ha dichiarato ieri sera Massimiliano, parlando del suo rapporto con la ragazza. Heidi, d'altro canto, ha confermato che aveva scelto di allontanarsi da Massimiliano perché un'eventuale relazione la preoccupava. "In questo percorso ho sempre cercato di proteggere Massimiliano" ha affermato. Tuttavia, la ragazza ha confessato al pubblico del reality show che in questi giorni ha voluto mettere da parte i suoi timori e provare a vivere il suo rapporto con Massimiliano, anche per evitare rimpianti in caso di eliminazione.

Massimiliano Varrese confrma la sua attrazione per Heidi Baci

Massimiliano, ascoltando le parole di Heidi, si è addirittura commosso. "Nella vita mi è capitato di fare delle promesse e non riuscire poi a mantenerle. Ho capito che bisogna vivere qui e ora le emozioni che ci capitano", ha affermato. La formazione della coppia sembra essere spinta anche dagli autori del programma, i quali hanno mostrato uno dei pochi post sui social a favore dei due concorrenti.