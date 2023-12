Grande Fratello, Greta Rossetti dopo la rottura con Mirko Brunetti: 'Una lezione che avrei preferito evitare'

La rottura tra Greta Rossetti e Mirko Brunetti è ormai definitiva: il triangolo nato durante Temptation Island ed alimentato dal Grande Fratello non esiste più. L'ex tentatrice, confidandosi con Monia, ha rivelato che le divergenze tra loro sono cresciute gradualmente fino a giungere alla rottura, accelerata da un messaggio dell'imprenditore a Perla, la sua ex fidanzata.

La Rottura Tra Mirko e Greta: i Motivi

La prima a prendere la decisione di allontanarsi è stata Greta, rompendo con Mirko dopo un messaggio controverso inviato dall'imprenditore a Perla, l'ex fidanzata. Nella puntata del 23 dicembre del Grande Fratello, i due si sono confrontati.

Mirko ha confermato la fine della relazione, esprimendo il desiderio di ritrovare la sua serenità. Greta, nonostante la delusione, ha dichiarato di non avere rancore nei confronti dell'ex partner, ma ha evidenziato la necessità di recuperare, a sua volta, la propria serenità.

Le Dichiarazioni di Greta

Nel giardino della casa più spiata d'Italia Greta ha condiviso con Monia La Ferrera, ex di Massimiliano, il suo stato d'animo e alcuni dettagli della sua relazione con Mirko

"Io non sono una persona che ama stare single, ma sentivo la necessità di ritrovare la mia serenità. Mi piace condividere tutto con qualcuno, e per quanto riguarda lui, ho l'idea che abbia visto in me una persona dolce che lo comprendeva", ha esordito l'ex tentatrice

Riferendosi al motivo per cui Mirko, subito dopo Temptation Island, abbia voluto bruciare le tappe del loro rapporto la Rossetti ha affermato: "Mirko ha accelerato la relazione con me per evitare di affrontare i suoi pensieri. Ora sto cercando di distrarmi e di non soffrire, concentrandomi su di me e sulla mia crescita personale".

Riflessioni e Rimpianti

Greta ha raccontato i suoi rimpianti, la gieffina pensa che se lei e Mirko fossero usciti come amici da Temptation Island il rapporto poteva evolversi in maniera diversa.

"Quando ci dicevamo 'in qualsiasi forma ti vorrò nella mia vita', credo che abbiamo sbagliato la forma. Avremmo potuto essere amici e aiutarci a vicenda, ma abbiamo commesso errori. Se avessimo mantenuto un'amicizia dopo Temptation Island, avremmo potuto sostenerci a vicenda senza creare ulteriori complicazioni".

La Risposta di Monia

Monia, dopo aver ascoltato lo sfogo di Greta, ha replicato con saggezza: "Non devi avere rimpianti né rimorsi per le tue scelte. Hai vissuto la tua storia, con momenti belli che ti hanno aiutato a crescere. Ogni esperienza, positiva o negativa, contribuisce alla nostra crescita personale".

La Conclusione di Greta

Greta, alla fine, ha ammesso che la relazione le ha insegnato delle lezioni importanti. Nonostante il dolore, ha riconosciuto che è stata un'opportunità di crescita personale, anche se avrebbe preferito evitarla.