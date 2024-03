Grande Fratello: Giuseppe Garibaldi su Beatrice Luzzi: 'Quando esce ci riproverò'

Giuseppe Garibaldi è stato eliminato dal Grande Fratello durante la quarantaseiesima puntata del reality show. Oggi, 24 marzo, è stato ospite di Verissimo, dove ha rilasciato la sua prima intervista dopo aver abbandonato la Casa di Cinecittà. Durante l'intervista, Giuseppe ha parlato della sua esperienza nel programma e del suo rapporto con Beatrice Luzzi.

Il rammarico di Giuseppe Garibaldi per la finale sfumata

"Ci sono rimasto male, ero ad un passo e speravo di arrivare fino alla fine. Ho lottato contro i più forti, e questo mi fa onore. Non ho nessun rimpianto, ma mi dispiace di non essere arrivato alla finale", ha dichiarato Giuseppe, come aveva detto subito dopo l'eliminazione.

"Mi ha fatto arrabbiare sapere che molti mi consideravano uno dei possibili vincitori", ha aggiunto. Giuseppe ha raccontato il suo percorso nel reality show durato sei mesi, ammettendo di aver commesso molti errori. "Nella casa si vivono emozioni che dall'esterno vengono percepite diversamente. Rivedere i miei errori oggi mi fa male", ha ammesso.

Grande Fratello, Greta Rossetti si sente in colpa per Giuseppe Garibaldi: "Ma ora so che qualcuno mi ama"

Il rapporto con Beatrice Luzzi al Grande Fratello

Parlando del suo rapporto con Beatrice Luzzi, Giuseppe ha confermato di aver avuto dei sentimenti per lei, ma che la relazione ha subito le tensioni del gioco. "Da parte mia ci sono stati dei sentimenti ma anche lei era presa, tra noi c'era attrazione. Ora si è spenta, proprio per i numerosi litigi che ci sono stati in questi mesi".

"Da lei ho appreso molto, sia a livello umano che personale" ha aggiunto "Ero molto preso e cotto, lei ha sofferto il distacco e la chiusura".

Giuseppe su Beatrice: "Quando esce ci riproverò"

"Mi piacerebbe rivederla e riprovarci quando il Grande Fratello sarà finito. Non so cosa succederà, ma ci proverò", ha rivelato a Verissimo "Il mio più grande rammarico è non averla difesa. All'inizio pensavo che giocasse, poi ho capito che invece è una persona vera. Quando esce ci proverò - ha ribadito - ma non so se lei cambierà idea", nell'ultima puntata Beatrice ha detto che non gli darà una seconda chance.

Giuseppe Garibaldi, comunque, sembra disposto a rischiare: "Lo sappiamo, si dice che in amore niente è impossibile, naturalmente non so cosa succederà, abbiamo tante cose da dirci e molte da chiarire".

Le interferenze di Anita

Nel corso di questi mesi, Beatrice ha accusato Anita di essersi intromessa nella sua relazione con Giuseppe, Garibaldi a Silvia Toffanin ha confermato che Anita gli diceva che la Luzzi giocava con lui. "Io in quei momenti dovevo proteggere la mia relazione anche se Anita difficilmente cambia idea. Beatrice ovviamente ha sofferto di questo. Io avrei dovevo difenderla, ho sbagliato e credo che questo comportamento sia uno dei motivi per cui sono uscito", ha concluso.