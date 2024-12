Grande Fratello, Giglio contro Lorenzo e Shaila: "Si sono rimessi insieme per due aerei..."

La ventesima puntata del Grande Fratello si è rivelata particolarmente accesa, caratterizzata da scontri diretti e dinamiche complesse tra i concorrenti. In particolare, Lorenzo Spolverato si è ritrovato al centro di una polemica che ha coinvolto diversi coinquilini, tra cui il parrucchiere Luca Giglioli, meglio conosciuto come Giglio, suo grande amico dall'inizio del reality show.

Il dissidio tra Giglio e Lorenzo

Durante la puntata, Spolverato si è schierato apertamente a favore di Maria Monsè e di sua figlia Perla Maria, protagoniste di un acceso dibattito con Pamela Petrarolo e Ilaria Galassi. Il fulcro della discussione è stato il comportamento della giovane Perla Maria, accusata di trascurare le faccende domestiche. Lorenzo, intervenendo con veemenza, ha dichiarato.

"Ha diciotto anni e non la fate mai parlare, non mi sembra il caso di attaccarla. Dovreste avere rispetto di questa ragazza! Siete persone di cinquant'anni che non la lasciano esprimere." Le sue parole, però, non sono state accolte positivamente da tutti. Jessica Morlacchi è intervenuta accusandolo di voler essere sempre al centro dell'attenzione, mentre Giglio, visibilmente infastidito, ha ribattuto con tono acceso.

Lorenzo ha discusso con Giglio

"Piantala, che ti stai aggrappando agli specchi. E non ti allontanare mentre parli con me! Continui a non capire nulla. Quando parli di coerenza ricordati di quello che fai tu." Il confronto tra i due concorrenti si è protratto anche dopo la diretta, con Giglio che ha espresso apertamente le sue perplessità sul comportamento di Lorenzo.

Secondo il parrucchiere, il modello milanese manca di coerenza nelle sue azioni e spesso si contraddice. Parlando con Emanuele Fiori e Bernardo Cherubini, Giglio ha dichiarato: "Ci sono cose che non mi tornano. Si è lasciato con Shaila ed è tornato vicino ad Helena, poi è tornato con Shaila e si è allontanato nuovamente da Helena, arrivando persino a nominarla. Critica tutti per lo sporco e poi spegne le sigarette nei bicchieri. Questo atteggiamento non lo tollero."

Inoltre, Giglio ha sottolineato che Lorenzo sembra cercare di mettersi in mostra e approfittare di situazioni delicate per attirare l'attenzione, un comportamento che ha definito ipocrita e opportunistico. Parlando del rapporto tra Shaila e Lorenzo ha detto: "Parliamo di due persone che sono tornate a stare insieme perché sono arrivati due aerei e due persone all'interno della casa li hanno obbligati a parlare, dopo che si sono sputati addosso per dieci giorni l'inverosimile. Per poi tornare a riparlare sempre delle solite cose fondamentalmente. Come sono tornati insieme, torneranno a litigare per stronzate che li guardi e dici due parole 'che due maroni'".

E poi, discutendo con Javier e Luca, Giglio ha aggiunto: "Non capisco perché venga sempre perdonato per gli screzi del passato. Sono contentissimo che la gente riesca a liberarli dall'armadio in questo percorso qua, però le cose se si fanno vanno condannate e non scusate. Se faccio qualcosa di sbagliato io che non ho nessuno scheletro nell'armadio non mi viene perdonato?"