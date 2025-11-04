Grande Fratello, Francesca Rocco e Giovanni Masiero si sono lasciati: “Scegliamo la verità, non l’abitudine"

Dopo undici anni di amore e due figlie, Giovanni Masiero e Francesca Rocco hanno annunciato ufficialmente la fine del loro matrimonio. I due ex concorrenti del Grande Fratello 13, che si erano conosciuti e innamorati proprio all'interno della Casa più spiata d'Italia, hanno comunicato la separazione attraverso un lungo post condiviso sui rispettivi profili social.

Una storia nata sotto le telecamere

Era il 2014 quando, davanti alle telecamere del reality, Francesca e Giovanni si sono incontrati per la prima volta. Da subito tra loro era scattata una forte intesa, che con il tempo si è trasformata in un amore sincero e profondo. Dopo la fine del programma, i due hanno continuato a frequentarsi lontano dai riflettori e nel 2016, durante una vacanza a Barcellona, Giovanni ha chiesto a Francesca di sposarlo. Il matrimonio è stato celebrato il 30 aprile 2016, coronando quello che sembrava un sogno perfetto. Dalla loro unione sono nate due figlie: Ginevra, nel 2017, e Beatrice, nel 2021.

La crisi e la separazione

Negli ultimi mesi, tuttavia, si erano moltiplicate le voci di una possibile crisi. Secondo alcune indiscrezioni, i due vivevano già da tempo un periodo di distacco, alimentato anche dalle difficoltà nella gestione familiare e dalle naturali differenze caratteriali. Oggi, con grande rispetto e maturità, Francesca e Giovanni hanno scelto di parlare apertamente della loro decisione.

Francesca Rocco e Giovanni Masiero

Nel loro comunicato congiunto si legge: "Dicono che l'amore faccia dei giri immensi, che cambi forma, che insegni, che lasci segni e, a volte, che ritorni. Mesi fa, abbiamo sentito che dentro di noi qualcosa stava cambiando. Oggi, dopo aver dato tempo al tempo, ci sentiamo pronti a condividere ciò che per noi è diventato serenità: la fine di un amore... e l'inizio di un legame nuovo, diverso, ma non meno profondo."

"Separarsi non è un fallimento"

Francesca e Giovanni hanno voluto sottolineare che la loro scelta non nasce da rancori, ma da una riflessione condivisa e consapevole: "Anche se non siamo più una coppia, rimarremo per sempre una famiglia. Dopo 11 anni, con il sorriso e le lacrime negli occhi, ci siamo detti la verità più difficile e più onesta: il nostro amore si è spento. Separarsi non è un fallimento, ma un atto di amore maturo, quando nasce dal desiderio di non rovinare ciò che di bello si è costruito." Parole che hanno profondamente toccato i fan della coppia, da sempre tra le più amate tra quelle nate all'interno del Grande Fratello.

Un nuovo legame basato su amicizia e rispetto

Nel messaggio, Francesca e Giovanni hanno voluto ribadire che tra loro resterà un forte sentimento, trasformato in amicizia e rispetto reciproco: "Siamo diventati altro. Siamo diventati amici. L'amicizia è la forma più alta dell'amore, quella che non pretende, non ferisce, ma semplicemente dà. La felicità dell'altro e il bene delle nostre figlie restano la nostra bussola." Una dichiarazione che testimonia la volontà di entrambi di mantenere un rapporto sereno, soprattutto per il bene delle loro bambine.

La gratitudine per ciò che è stato

Il comunicato si chiude con parole di gratitudine, Francesca Rocco e Giovanni Masiero hanno invitato i follower a leggere la loro scelta non come una fine, ma come un'evoluzione: "Abbiamo trovato la forza di dire 'basta', ma con lo stesso amore con cui, un giorno, ci siamo detti 'per sempre'. Ci rispettiamo da sempre, e lo faremo per sempre. Grazie a chi saprà leggere in queste parole non la fine, ma una trasformazione." Un messaggio di grande maturità e delicatezza, con cui la coppia ha voluto condividere il proprio percorso umano, senza nascondersi, ma con la stessa autenticità che li ha sempre contraddistinti fin dal primo giorno nella Casa del Grande Fratello.