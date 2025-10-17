Grande Fratello, Francesca Carrara lascia la Casa: i motivi e cosa accadrà al figlio Simone

Il Grande Fratello è iniziato da poche settimane, ma già due concorrenti hanno dovuto abbandonare la Casa più spiata d'Italia. Poco fa è arrivato l'annuncio ufficiale della produzione: Francesca Carrara ha lasciato temporaneamente i Lumina Studios per motivi personali. All'interno della Casa, invece, è rimasto suo figlio Simone, con il quale aveva varcato la porta rossa come concorrente unico.

Ad aprire la serie degli abbandoni è stata Anita

La prima gieffina a lasciare il gioco era stata Anita Mazzotta, uscita sabato scorso per motivi familiari. La piercer aveva più volte confidato ai suoi coinquilini la preoccupazione per le precarie condizioni di salute di sua madre, e nell'ultima puntata Simona Ventura le ha inviato un affettuoso saluto senza aggiungere ulteriori dettagli, rispettando la privacy della gieffina.

Perché Francesca ha lasciato il Grande Fratello

Nel caso di Francesca, il comunicato diffuso sui canali ufficiali del programma parla di un allontanamento momentaneo per motivi personali, senza ulteriori spiegazioni. Il fatto che Simone sia rimasto nella Casa lascia pensare a un imprevisto importante, ma non grave. Al momento non è chiaro se Francesca Carrara o Anita Mazzotta faranno ritorno al Grande Fratello.

Simone De Bianchi

Va però segnalato che sul sito ufficiale del reality show di Mediaset la scheda di Anita risulta ancora attiva: la sua foto è a colori, a differenza di quelle in bianco e nero dei concorrenti eliminati, come Giulio Carotenuto, l'odontoiatra che lunedì scorso ha perso il primo televoto eliminatorio di questa edizione.

Chi è Francesca Carrara

La gieffina, 43 anni, che proprio ieri si era confrontata con Benedetta per chiarire le incomprensioni, vive in un grande casolare di campagna con i figli, la madre e il fratello, e gestisce un negozio di mobili. Restauratrice e tappezziera romana, non sembra aver cercato nel Grande Fratello un trampolino per la carriera televisiva, ma piuttosto un'occasione di riscatto e leggerezza. Diventata mamma molto giovane, ha alle spalle una lunga relazione finita cinque anni fa.

Sportiva, dinamica e amante della natura, Francesca Carrara adora l'arrampicata, il trekking e le sagre di paese, dove ritrova la semplicità e l'autenticità delle relazioni umane.Appassionata, energica ma anche segnata dal recente divorzio, Francesca aveva deciso di dedicarsi finalmente a sé stessa, scegliendo di vivere l'esperienza del Grande Fratello come un nuovo inizio.