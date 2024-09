Grande Fratello: Enzo Paolo Turchi anticipa l’Ingresso di un Vip, scopriamo di chi si tratta!

Il cast del Grande Fratello non è ancora al completo. Nella seconda puntata del reality show sono entrati altri cinque concorrenti, ma all'appello ne mancano ancora cinque, rispetto ai 22 annunciati da Alfonso Signorini. Oltre all'attore Clayton Norcross e alla gondoliera Nip Sara Pilla, restano tre nomi non ancora svelati, uno dei quali potrebbe essere quello menzionato da Enzo Paolo Turchi.

La gaffe di Enzo Paolo Turchi: spoiler sul nuovo concorrente

In queste prime giornate del reality show, il marito di Carmen Russo è diventato uno dei punti di riferimento all'interno della Casa, non solo per i concorrenti ma anche per Alfonso Signorini, come hanno notato gli spettatori durante la seconda puntata del programma. Il ballerino, nelle ultime ore, è stato protagonista di una simpatica gaffe, svelando accidentalmente il nome di un possibile nuovo concorrente.

Il coreografo partenopeo, parlando con alcune coinquiline del suo amore per la moglie, del suo altruismo e della passione per il suo lavoro, ha detto: "Io voglio che mia moglie sia sempre felice, gioisco quando le persone a me care sono contente. La mia vita è sempre stata così, perché sono un altruista. Quando vedo qualcuno felice, voglio che lo sia ancora di più, ve lo giuro".

Luca Tommassini potrebbe essere un nuovo concorrente del Grande Fratello

"Vivo anche della gioia degli altri: se una di voi si compra una bella macchina, io sono contento - ha continuato - Ho sempre vissuto così. Ecco perché tutti dicono che insegno bene: ho creato i primi ballerini. Quando io ero primo ballerino, li prendevo con me, li aiutavo e li portavo a lavorare."

Proseguendo nel discorso, Turchi ha fatto il nome del possibile prossimo gieffino: "A Luca Tommassini, l'ho preso che aveva nove anni, deve venire pure lui qui dentro, deve entrare." Secondo questo spoiler, quindi, il famoso coreografo potrebbe presto essere un nuovo inquilino della casa più spiata d'Italia. Tuttavia, questa informazione va presa con il beneficio del dubbio. Enzo Paolo, infatti, potrebbe riferirsi a un dettaglio non del tutto confermato, magari a una trattativa tra la produzione e il suo collega, di cui sapremo gli esiti nelle prossime puntate.