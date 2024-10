Grande Fratello, Enzo Paolo mette in guardia Javier: “Shaila farebbe qualsiasi cosa”

Stasera andrà in onda la decima puntata del Grande Fratello, incentrata sul ritorno nella Casa di Lorenzo Spolverato e Shaila Gatta dopo la finta eliminazione di lunedì scorso. Javier Martinez, ignaro di tutto, teme un confronto con l'ex velina e ha ascoltato attentamente le parole di un lucido Enzo Paolo Turchi.

I consigli di Enzo Paolo a Javier

Durante la nona puntata del reality show, Alfonso Signorini e gli autori hanno inscenato l'eliminazione del modello milanese e della ballerina, che in realtà erano stati i favoriti del pubblico nel televoto chiuso pochi istanti prima. I due concorrenti, come sappiamo, sono volati in Spagna per partecipare per una settimana al Gran Hermano, la versione spagnola del programma, e stasera rientreranno nella Casa allestita nei Lumina Studios.

Prima di partire, Shaila aveva interrotto in diretta la sua relazione con Javier e, pochi minuti dopo, aveva dichiarato il suo amore per Lorenzo davanti ad Alfonso Signorini. Javier, ignaro di tutto, teme che Shaila gli chieda un confronto nella Mistery Room e da giorni si immagina cosa potrebbe dirgli l'ex velina.

Javier teme il confronto con l'ex velina

"L'unico scenario sul quale potrei andare veramente in difficoltà e se lei mi dicesse ricominciamo. Una parte di me le direbbe sì ed un'altra le direbbe assolutamente no", ha detto il pallavolista ad alcuni coinquilini mentre erano in cucina. "Pensa tutto indietro, torna indietro ricordati che in questo momento lei non ha fatto una bella figura per quello che è successo quindi deve recuperare farebbe qualsiasi cosa", gli ha detto Enzo Paolo.

"Pensa a quando ti ha lasciato lì dentro e ti ha detto quelle cose, tu non dimenticare mai il perchè delle cose - ha continuato lo scenografo - Poi valuta tu, è chiaro che devi decidere. Però ricordati che lei se chiede un confronto e glielo danno è perché vuole recuperare non tanto te", ha spiegato pensando alla volontà della Gatta di accattivarsi i consensi del pubblico. "Quando te la troverai davanti dovrai capire. Tu già stanotte devi pensare quale decisione devi prendere, pensa a quale è meglio per te", ha concluso Enzo Paolo Turchi.