Grande Fratello: eliminato, nuovi ingressi e sondaggi, tutte le anticipazioni del 27 gennaio

Questa sera, 27 gennaio, il Grande Fratello torna su Canale 5 con una nuova puntata in cui uno degli inquilini lascerà la Casa più spiata d'Italia. Tuttavia, due di loro, in caso di eliminazione, potranno sfruttare il bonus del ripescaggio ottenuto la scorsa settimana grazie al televoto flash. Inoltre, due nuovi inquilini varcheranno la Porta Rossa per unirsi al gruppo dei gieffini: scopriamo chi sono e cosa dicono i sondaggi online.

Apertura della serata

La puntata sarà condotta da Alfonso Signorini, che guiderà il pubblico tra dinamiche complesse e momenti di tensione. Al suo fianco, le opinioniste Cesara Buonamici e Beatrice Luzzi, pronte a offrire le loro analisi pungenti sugli avvenimenti della serata. Rebecca Staffelli aggiornerà il pubblico in tempo reale con il sentiment dei social, monitorando le discussioni e le preferenze dei telespettatori su X (ex Twitter).

Chi abbandonerà la Casa?

In nomination questa settimana ci sono sei concorrenti: Amanda Lecciso, Stefania Orlando, Shaila Gatta, Lorenzo Spolverato, Iago Garcia e Luca Calvani. Secondo i sondaggi online, le posizioni sono incerte, ma due nomi sembrano emergere come più a rischio: Iago Garcia e Stefania Orlando, entrambi meno sostenuti rispetto agli altri concorrenti.

Luca Calvani è in nomination

Le dinamiche sono complicate dal fatto che Shaila Gatta e Lorenzo Spolverato, sembrano avere un forte sostegno da parte del pubblico. Inoltre, entrambi hanno ottenuto un bonus nella scorsa puntata: il biglietto di ritorno, che permette loro di rientrare immediatamente in gioco in caso di eliminazione, insieme agli altri veterani Zeudi Di Palma e Javier Martinez. Questo bonus è stato introdotto per bilanciare il ritorno degli ex concorrenti ripescati: Eva Grimaldi, Helena Prestes, Iago Garcia e Jessica Morlacchi.

Nuovi ingressi

Secondo le anticipazioni, questa sera varcheranno la Porta Rossa due nuovi protagonisti Maria Teresa Ruta, amatissima ex concorrente del GF Vip 5, dove ha condiviso il suo percorso con Stefania Orlando. Artur Dainese, modello di successo ed ex tentatore di Temptation Island VIP nel 2018. Artur è noto anche per aver partecipato a L'Isola dei Famosi nel 2024 e alla versione spagnola del reality, Supervivientes. Il suo ingresso potrebbe portare nuove dinamiche nella Casa, in particolare con Helena Prestes, per cui si dice abbia un certo interesse.