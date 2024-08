Grande Fratello: due ex concorrenti si riconciliano dopo le tensioni nella Casa

La convivenza nella Casa del Grande Fratello spesso genera incomprensioni che lasciano delle scorie difficili da eliminare, anche quando le luci del loft si spengono. Questo è accaduto nel rapporto tra Stefano Miele e Sergio D'Ottavi. I due avevano iniziato la loro avventura nel reality show insieme, ma poi si sono allontanati.

L'inaspettata reunion tra ex gieffini

Il rapporto tra l'imprenditore romano e lo stylist si è incrinato quando il primo ha cominciato a frequentare Greta Rossetti, causando un progressivo distacco tra lui, Stefano e Beatrice Luzzi, la quale aveva trovato nei due nuovi arrivati un sostegno per combattere le vessazioni a cui era sottoposta dagli altri coinquilini.

La situazione tra Stefano e Sergio è peggiorata ulteriormente anche dopo la conclusione del reality show, senza alcun segnale di riconciliazione. Secondo alcune voci diffuse sui social media, l'allontanamento di Sergio potrebbe essere stato causato da alcune parole pronunciate da Stefano dopo la sua eliminazione dal Grande Fratello, al televoto quella sera c'erano a Beatrice Luzzi, Federico Massaro, Marco Maddaloni e, appunto, Sergio D'Ottavi

Sergio D'Ottavi dopo il Grande Fratello

Stefano avrebbe insinuato che l'imprenditore fosse stato salvato dal pubblico grazie alla sua relazione con Greta, sottolineando che le ship sono sempre premiate dagli spettatori. "Sergio? È sparito, non so cosa dirvi, non risponde, sta facendo i fatti suoi, lo abbiamo perso", aveva dichiarato Miele dopo la fine del Grande Fratello.

L'imprenditore laziale, infatti, appena concluso il programma, aveva preferito concentrarsi sulla sua relazione con Greta, ex tentatrice, una storia caratterizzata da alti e bassi. Tuttavia, nelle ultime ore, i due ex gieffini hanno sorpreso i loro fan con un inaspettato segnale di riconciliazione. In un video pubblicato sui social, si sono mostrati insieme in auto, annunciando l'intenzione di organizzare presto un weekend insieme, lasciando intendere che le vecchie incomprensioni siano finalmente acqua passata.