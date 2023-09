Grande Fratello: Claudio Roma contro Alfonso Signorini: ecco cosa è successo

Nuova situazione delicata per Alfonso Signorini e Claudio Roma, un concorrente che, per alcuni spettatori, rischia la squalifica per una presunta bestemmia. Roma non ha apprezzato il modo in cui Alfonso Signorini lo ha presentato venerdì sera. Il conduttore, facendo riferimento al suo turbolento passato, lo ha etichettato come uno spacciatore.

Le prime ore di Claudio Roma nella casa più spiata d'Italia sono state piuttosto intense: il concorrente rischia una squalifica per aver utilizzato l'intercalare "Dio" in una frase. Oltre a questa delicata situazione, che dovrebbe trovare una risoluzione nella diretta di stasera, il gieffino è anche sotto pressione per la sua presentazione di venerdì sera, affidata al conduttore del reality. Tenendo conto del turbolento passato di Claudio, Alfonso Signorini ha detto: "Tu l'hai pagata. Sei diventato spacciatore per un breve periodo della tua vita. Sei stato colto in flagranza di reato quindi sei finito qualche giorni in carcere e poi affidato ai servizi sociali"

Le parole di Claudio Roma contro Alfonso Signorini

La frase di Alfonso Signorini, "Sei stato uno spacciatore" ha suscitato immediatamente una forte reazione su Twitter per la sua mancanza di delicatezza. Ora, a qualche ora di distanza, Claudio si è aperto con i suoi coinquilini. "Non avete visto la mia presentazione, vero? Avete sentito cosa ha detto Alfonso su di me? C'è una parola che proprio non avrebbe dovuto pronunciare. Del carcere? Va bene, è la verità, è quello che è successo. Mi riferisco a quando mi ha chiamato spacciatore. No, proprio no, non avrebbe dovuto farlo, è una parola talmente forte che non mi è mai appartenuta. Va bene, se qualcuno porta una sostanza a degli amici o a mille persone, è la stessa cosa, lo chiami nello stesso modo, capisco. Ma in quel momento avrebbe potuto esprimerlo in molti altri modi. Lo so bene che ne doveva parlare, ma mi sarei aspettato termini diversi non ho reagito per paura di esagerare", ha concluso Claudio

La difesa di Carlo Alberto Mancini di Uomini e donne

Contro Alfonso Signorini è intervenuto anche Carlo Alberto Mancini, ex corteggiatore di Uomini e Donne e grande amico di Claudio. Nelle storie di Instagram, ha scritto: "Penso che si possano dire cose anche delicate, ma in quel caso ci vuole molta più attenzione rispetto al dolore che rappresentano. Non trovo giusto buttare una bomba così senza poi dedicare il giusto spazio affinché l'interessato possa argomentare. E mi auspico che ciò accada in futuro".