Grande Fratello: Clarissa Burt eliminata, tra nomination, gravidanza a sorpresa e scontri accesi

La puntata del 3 ottobre del Grande Fratello verrà ricordata negli annali del programma: per la prima volta, una concorrente ha dovuto abbandonare la casa dopo aver scoperto di essere incinta. Nel corso della serata c'è stata la prima eliminata dal televoto, e ancora liti e momenti commoventi, come l'incontro tra Enzo Paolo Turchi e Carmen Russo. Quattro concorrenti sono finiti in nomination.

Tensione alle stelle tra due concorrenti.

La settima puntata del reality show si è aperta con un faccia a faccia tra Yulia Bruschi e Jessica Morlacchi. Le due gieffine avevano litigato lunedì scorso, quando l'ex voce dei Gazosa aveva chiamato la sua coinquilina "disgraziata", termine ripetuto più volte, ieri si è corretta dicendo: "Avrei voluto dire 'sgraziata'". La situazione è rimasta molto tesa, nonostante i tentativi di Alfonso Signorini di stemperarla.

Per la cantante, Yulia è una "iena". Le opinioniste Cesara e Beatrice ritengono che la tensione tra le due derivi probabilmente dal comune interesse per Giglio, il concorrente emiliano. Nella discussione sono intervenuti diversi gieffini, tra cui la più concitata è stata Pamela Petrarolo, del trio Non è la Rai, che ha urlato che Jessica sta rosicando perché Giglio sembra più interessato a Yulia.

Clarissa Burt è la prima concorrente eliminata

Una gravidanza inaspettata

Subito dopo, Ilaria Clemente è tornata nella Casa da dove era uscita lo scorso 1 ottobre. L'esperta di sicurezza cibernetica ha spiegato di essere incinta e di dover lasciare il programma. "Quest'anno la vita mi ha sorpreso. Prima è arrivato il GF, ma prima ancora è arrivato l'amore. Io e Daniele aspettiamo un bambino o una bambina, e voi diventerete tutti zii", ha detto ai suoi ex coinquilini, che l'hanno abbracciata commossi.

Nel corso della serata c'è stata anche la 'scelta' di Shaila Gatta che, come una tronista di Uomini e Donne, si è trovata di fronte a due corteggiatori: Javier e Lorenzo. L'ex velina ha detto di voler conoscere meglio l'ex pallavolista. "Lorenzo è una persona profonda che vorrei nella mia vita come amico, ma ho una curiosità particolare per Javier, che vorrei approfondire. Ora mi metto in gioco, prima avevo paura e gli ho chiesto scusa", ha detto la ballerina lasciando campo libero a Helena per Lorenzo.

Il ricordo di Massimo Troisi

Un altro segmento è stato dedicato a Clarissa Burt e alla sua relazione con Massimo Troisi. L'attrice ha ricordato il suo unico rimpianto: negli ultimi giorni della vita dell'attore, lui voleva parlarle, ma lei si trovava negli Stati Uniti e il suo cellulare, allora un dual band, era irraggiungibile.

Prima delle nomination c'è stato un nuovo scontro tra Iago e Lorenzo, e una sorpresa per Enzo Paolo Turchi. Dopo che i concorrenti si sono esibiti sulla sua coreografia di Rumore di Raffaella Carrà, il ballerino ha potuto vedere Carmen Russo, che ieri festeggiava il suo sessantacinquesimo compleanno.

Clarissa Burt lascia la casa e le nuove nomination

L'attrice è stata la prima eliminata della diciottesima edizione del Grande Fratello. La settimana scorsa erano finiti al televoto Amanda Lecciso, Iago Garcia e Mariavittoria Minghetti. Alla fine, l'attrice è stata la meno votata. Queste le percentuali: Mariavittoria Minghetti 33,8%, Amanda Lecciso 21,4%, Iago Garcia 26,3% e infine Clarissa Burt 18,5%.

Le nomination hanno concluso la puntata. Gli immuni, scelti dalla Casa, sono stati Luca, Le Non è la Rai, Enzo Paolo e Lorenzo. Le opinioniste hanno scelto Jessica (Beatrice) e Shaila (Cesara). Ecco come si sono espressi i concorrenti.

Iago nomina Michael

Amanda nomina Tommaso

Yulia nomina Mariavittoria

Giglio nomina Clayton

Helena nomina Iago

Tommaso nomina Amanda

Michael nomina Iago

Mariavittoria nomina Yulia

Javier nomina Helena

Clayton nomina Giglio

Luca nomina Clayton

Jessica nomina Yulia

Non è la Rai nomina Mariavittoria

Lorenzo nomina Iago

Enzo Paolo Turchi nomina Mariavittoria

Shaila nomina Mariavittoria

I nominati della puntata del 3 ottobre sono: Clayton Norcross, Mariavittoria Minghetti, Iago Garcia e Yulia Bruschi. Il pubblico dovrà scegliere due preferiti che godranno dell'immunità nella prossima puntata e dovranno fare una scelta importante che riguarda i loro coinquilini. Il prossimo appuntamento con il Grande Fratello è per lunedì 7 ottobre.