Grande Fratello: Ciro Petrone, Giuseppe Garibaldi e Jill Cooper rischiano l'eliminazione

Nessuna eliminazione nella diciottesima puntata del Grande Fratello: tre concorrenti sono in nomination per l'eliminazione.

La puntata del Grande Fratello del 9 novembre non ha eliminato nessun concorrente della casa più spiata d'Italia. Grecia Colmenares è stata la più votata dal pubblico, Ciro Petrone ha ottenuto la percentuale più bassa finendo automaticamente in nomination insieme a Giuseppe Garibaldi e Jill Cooper. Uno dei tre lunedì abbandonerà per sempre il reality show.

Tensioni e Intrighi nel Grande Fratello: Riassunto della puntata del 9 novembre

Massimiliano Vs Tutti

Massimiliano è in crisi nella Casa del Grande Fratello perché si sente escluso dagli altri concorrenti da quando ha messo da parte la sua rivalità con con Beatrice. Durante una cena, litiga con tutti e dice di aver portato allegria nel Loft. Fiordaliso gli risponde che non gli devono niente e che non le piacciono i suoi atteggiamenti.

Massimiliano oggi ha discusso con gli altri concorrenti

Rivalità Accese: Massimiliano vs. Giuseppe

Massimiliano ha anche una forte rivalità con Giuseppe, che lo accusa di usare Beatrice per restare in gioco. Garibaldi, a sua volta, è sospettato da Massimiliano di fare lo stesso. Beatrice, invece, sembra apprezzare l'interesse di Massimiliano e difende il suo rapporto con Giuseppe, che le dimostra affetto e passione.

Beatrice è ancora al centro delle dinamiche della casa

Giuseppe e Beatrice ricevono anche degli aerei, ma non sono per loro, si scopre che la "G" dell'aereo stava per Grecia, i fan celebravano l'amicizia tra le due donne. Beatrice crede che Giuseppe sia sincero con lei.

Greta Contro Angelica: Mirko Diviso tra Due Donne

Nella precedente puntata Greta, fidanzata di Mirko, è intervenuta nella casa per attaccare Angelica, definendola una "gatta morta" perchè ci starebbe provando con Mirko.

Nonostante le critiche degli altri coinquilini all'ex tentatrice, Mirko difende la Rossetti e dice di provare un sentimento per lei, ma non sa se è la persona giusta per lui, il loro amore è appena sbocciato e non potrà esserne sicuro fino a quando resterà nella casa del Grande Fratello.

Angelica è stata accusata di provarci con Mirko

Nel frattempo Greta ha mandato un messaggio a Mirko in cui lo esorta a non cadere nei giochetti di Angelica e difendere la loro relazione. Angelica le risponde che continuerà a fare la "gatta morta" con Mirko.

Giampiero Mughini: Condivide la sua Storia Personale

Il giornalista Giampiero Mughini ha condiviso con il pubblico la sua storia personale, in particolare il legame difficile con il padre. Il giornalista ha raccontato di aver avuto un rapporto conflittuale con il genitore, i genitori si sono separati quando aveva 5 anni.

"Papà era stato fascista e io ero uno scapestrato di sinistra. Non mi ha mai detto una parola. Penso che lui mi abbia detto in tutta la mia venti frasi, ognuna delle quali è incisa nella mia pelle ", ha ricordato Giampiero nella clip mostrata agli spettatori.

Letizia e Paolo: Problemi Dopo il Primo Bacio

Letizia e Paolo dopo il primo bacio hanno iniziato a discutere, lui sostiene di essere molto coinvolto ma la fotografa vuole andarci piano, ritiene l'atteggiamento di Masella, troppo morboso, rispetta la sua gelosia ma a volte la trova pesante, considerato anche il contesto in cui è nata la loro relazione.

"Tu pensi di essere presa da Paolo quanto lui è preso da te?", ha chiesto Alfonso Signorini alla ragazza la risposta di Letizia è stata lapidaria: "no".

Grecia Colmenares è la favorita dal pubblico

Lunedì scorso, sette concorrenti erano finiti in nomination. Ecco le percentuali che hanno che hanno permesso a Grecia Colmenares di essere la più votata

Grecia Colmenares 19%; Letizia Petris 17%; Giuseppe Garibaldi 16%; Vittorio Menozzi 16%; Massimiliano Varrese 15%; Giampiero Mughini 8,7%; Ciro Petrone 8,3%.

Ciro Petrone è il meno votato e sarà automaticamente alla nomination eliminatoria della prossima puntata, quella in onda lunedì 13 novembre.

Alex Schwazer è tra gli immuni di questa settimana

Le nomination e gli immuni della diciottesima puntata del Grande Fratello

Le nomination del 9 novembre hanno mandato al televoto eliminatorio tre concorrenti. I preferiti della Casa sono Alex. Beatrice, Vittorio, Anita. Cesara Buonamici ha dato l'immunità a Massimiliano Varrese e Mirko.

Le Nomination

Ciro nomina Giuseppe

Rosy nomina Grecia

Grecia nomina Rosy

Angelica nomina Giuseppe

Paolo nomina Fiordaliso

Jill nomina Giuseppe

Giuseppe nomina Jill

Fiordaliso nomina Giampiero

Letizia nomina Jill

Giampiero nomina Letizia

Beatrice nomina Jill

Massimiliano nomina Angelica

Alex nomina Giuseppe

Anita nomina Giampiero

Mirko nomina Fiordaliso

Vittorio nomina Angelica

Insieme a Ciro Petrone, al televoto eliminatorio sono finiti: Giuseppe Garibaldi e Jill Cooper. Lunedì sapremo chi tra i tre nominati dovrà abbandonare la casa.

