Grande Fratello: Ciro Petrone chiede di rientrare come ospite 'Io saprei come ravvivare l'atmosfera'

Ciro Petrone, attore partenopeo noto per aver partecipato al film Gomorra, ha espresso il desiderio di fare ritorno nel Grande Fratello, anche solo come ospite. Questa richiesta arriva dopo il suo recente abbandono dal reality show. Ciro ritiene che il suo contributo possa portare nuova vita alla casa più spiata d'Italia.

La storia di Ciro Petrone nei reality

Dopo aver abbandonato sia Temptation Island che il Grande Fratello, Ciro Petrone ha dichiarato durante una puntata di Casa Chi di aver chiesto agli autori di permettergli di tornare nel reality show.

Nonostante non abbia avuto un ruolo molto attivo, Ciro crede che la sua presenza possa agitare le acque e rendere il programma più interessante. Attualmente, Ciro commenta il Grande Fratello dallo studio, ospite di Alfonso Signorini insieme agli altri eliminati.

"Non nascondo di aver proposto di far ritornare me stesso come ospite per una o due settimane per ravvivare l'atmosfera. In casa c'è bisogno di questo. Nella scorsa edizione, Ginevra Lamborghini fu squalificata e la fecero rientrare; io ho deciso da solo di uscire. Dallo studio non posso sempre dire ciò che penso, ci pensa Mughini", ha spiegato Ciro.

Le difficoltà di Ciro Petrone durante la sua permanenza al Grande Fratello

In realtà, Ciro Petrone non è stato uno dei concorrenti che ha partecipato attivamente alle dinamiche del reality, non ha mai "acceso il fuoco". Il suo contributo al Grande Fratello si è via via affievolito. Ciro ha rivelato di aver avuto difficoltà a riposare e dormire, questo ha causato un malessere fisico che ha compromesso la sua permanenza nel programma.

Fine della relazione con Federica Caputo

La scelta di abbandonare il Grande Fratello ha probabilmente avuto un impatto anche sulla sua vita sentimentale. Poco dopo l'uscita dal programma, Ciro è stato lasciato da Federica Caputo, con cui era legato da molti anni. La ragazza aveva insistito affinché Ciro rimanesse nella Casa, anche per guadagnare quanto bastava per iniziare a convivere.

Reazioni del pubblico

La richiesta di Ciro Petrone di tornare nel Grande Fratello è stata accolta con freddezza sui social. Il pubblico che commenta il reality su X, gradirebbe il ritorno nella casa di Heidi Baci, ma la concorrente che ha lasciato il programma a causa delle pressioni di Massimiliano Varrese, sembra destinata al Grande Fratello Vip albanese.