Grande Fratello: Chi è Georgia Ambrosoli, figlia di Simona Tagli e di Francesco, ex compagno della showgirl

Nuovo appuntamento con il Grande Fratello: stasera nella puntata in onda in prima serata su Canale 5 si deciderà il primo finalista del programma, ma non solo. Uno degli inquilini riceverà una piacevole sorpresa, come ci ha abituato il reality show in questi mesi. Ecco chi è Georgia Ambrosoli, figlia di Simona Tagli.

Una sorpresa per Simona al Grande Fratello

Nella casa del Grande Fratello il 26 febbraio entrerà una ragazza di diciotto anni, ma non si tratta di una nuova concorrente ma di una sorpresa che la produzione ha preparato per Simona Tagli.

Oggi infatti, nel corso della trentanovesima puntata del reality show , Simona, abbraccerà la figlia Georgia, nata dalla sua relazione con l'ex compagno Francesco Ambrosoli, erede della famiglia nota per l'omonima marca di miele.

Chi e Georgia Ambrosoli

Georgia è nata nel 2005, è una studentessa ed ha ereditato dalla madre la passione per lo spettacolo, attualmente la ragazza lavora come speaker radiofonico presso TEEN Social RADIO, un'emittente musicale che si definisce la voce della Generazione Zeta.

Nella biografia pubblicata sul sito della radio, Georgia si descrive come nata il 23 giugno 2005 e racconta di avere amato lo spettacolo in tutte le sue forme sin da quando era bambina: "Il cinema, la moda e la televisione sono il mio mondo", afferma la ragazza.

Parlando dell'arrivo di Georgia, Simona Tagli ha rivelato nel corso di un'intervista al quotidiano Il Mattino che sia lei che Francesco Ambrosoli volevano un figlio "ma il suo arrivo ci ha destabilizzato".

Simona e Francesco non si sono mai sposati, quando si sono separati Simona ha dovuto affrontare una dura guerra legale per l'affido di sua figlia, come ha raccontato a Diva e Donna: "Quando ho capito che le donne dello spettacolo non sono ben viste negli ambienti giuridici in quanto a capacità genitoriale, mi sono messa a casa in un attimo".

.