Grande Fratello: Cambio di programmazione per far posto alla Supercoppa, ecco quando andrà in onda

Il Grande Fratello cambia nuovamente programmazione: il reality show non andrà in onda per far posto alla Supercoppa, ecco la nuova programmazione

Questa edizione del Grande Fratello sembra non trovare pace, per l'ennesima volta Canale 5 ha richiesto una modifica nella programmazione al reality show condotto da Alfonso Signorini, anche se solo per una settimana. Come annunciato dal sito di Davide Maggio, lunedì 22 gennaio il Grande Fratello non andrà in onda. Ecco le nuove date.

Supercoppa Italiana

Quest'anno nella Supercoppa italiana di calcio, si affronteranno per la prima volta quattro squadre. Il mini torneo, per ragioni economiche, si giocherà in Arabia Saudita, precisamente a Riyad. Alla Final Four partecipano Napoli, Fiorentina, Lazio e Inter.

Il calendario del Torneo

Napoli-Fiorentina - Giovedì 18 gennaio alle ore 20:00 su Italia 1 (Semifinale)

Inter-Lazio - Venerdì 19 gennaio alle 20:00 su Canale 5 (Semifinale)

Le vincenti dei due incontri si sfideranno nella Finale di lunedì 22 gennaio alle 20:00 su Canale 5, giorno in cui era inizialmente prevista la messa in onda del Grande Fratello.

Il cambio dei Palinsesti Mediaset

Prima Serata

La trentaduesima puntata del Grande Fratello, inizialmente prevista per lunedì 22 gennaio, andrà in onda il giorno successivo, martedì 23 gennaio. Nella stessa settimana, il Grande Fratello sarà trasmesso anche di giovedì in prima serata, prendendo il posto delle puntate speciali di Terra Amara e sfidando Doc - Nelle tue Mani 3 su Rai 1.

Ciao Darwin, venerdì 19 gennaio, non sarà trasmesso e tornerà regolarmente in onda la settimana successiva, ovvero venerdì 26 gennaio.

Access Time

Venerdì 19 gennaio e lunedì 22 gennaio, a causa della semifinale e finale della Supercoppa, non andrà in onda Avanti un Altro. Il TG5 sarà trasmesso alle 19:00, e Striscia la Notizia manderà in onda una versione light del programma.