Grande Fratello, Bernardo Cherubini si racconta e poi viene eliminato: sei concorrenti in nomination

Nel corso della puntata del Grande Fratello andata in onda giovedì 30 gennaio, Bernardo Cherubini ha dovuto abbandonare la Casa. Il concorrente non è riuscito a superare il televoto, uscendo sconfitto nella sfida contro Amanda Lecciso, Chiara Cainelli, Eva Grimaldi, Helena Prestes e Ilaria Galassi.

L'addio di Bernardo Cherubini e i concorrenti in nomination

Prima di lasciare definitivamente la Casa più spiata d'Italia, il fratello di Jovanotti ha avuto l'opportunità di condividere il suo vissuto con i compagni e il pubblico. Durante il momento della Linea della Vita, Bernardo Cherubini ha ripercorso alcuni episodi toccanti della sua esistenza, tra cui la dolorosa perdita del fratello Umberto e un'esperienza drammatica in Thailandia.

Bernardo ha raccontato di essere stato travolto dal devastante tsunami che colpì il Paese mentre si trovava lì insieme alla sua ex compagna, Tiziana. L'onda gli provocò la frattura dell'omero, rendendo quasi impossibile la fuga. È stato proprio grazie alla determinazione di Tiziana che riuscì a raggiungere la riva, salvandosi da una tragedia ancora più grande.

Bernardo Cherubini entra nello studio dopo l'eliminazione

Dopo il toccante racconto, Alfonso Signorini ha aperto la busta contenente il verdetto del televoto. Davanti al led erano rimasti soltanto Eva Grimaldi e Bernardo, gli ultimi due in bilico. Alla fine, è stato proprio Cherubini a ricevere il numero minore di voti e, di conseguenza, a dover lasciare la Casa. Una volta giunto in studio, il concorrente ha scoperto di non poter usufruire del bonus ripescaggio, rendendo così definitiva la sua eliminazione dal gioco.

Helena Prestes 47,87%;

Amanda Lecciso 15,6%;

Chiara Cainelli 10,42%;

Ilaria Galassi 9,93%;

Eva Grimaldi 9,46%;

Bernardo Cherubini 6,72%.

La puntata si è conclusa con il consueto giro di nomination, ma ormai da diverse settimane le dinamiche del gioco sono cambiate: non esistono più concorrenti immuni e tutti possono nominare chiunque, ad eccezione degli ultimi tre nuovi ingressi. Maria Teresa Ruta, Federico Chimirri e Mattia Fumagalli, infatti, non potevano essere scelti.

Alla fine delle votazioni, sei concorrenti hanno ricevuto il maggior numero di nomination e ora rischiano l'eliminazione nel televoto di lunedì 3 febbraio. I nominati della settimana sono: Emanuele Fiori, Iago Garcia, Ilaria Galassi, Jessica Morlacchi, Giglio e Zeudi Di Palma, solo quest'ultima potrà godere del bonus ripescaggio. Il pubblico avrà ora il compito di decidere chi salvare, decretando così chi dovrà abbandonare definitivamente la Casa del Grande Fratello.