Grande Fratello, Beatrice Luzzi a una vittima di stupro: “denuncia, ti aiuterò”

Dimenticate le solite storie di gossip post Grande Fratello. Quella condivisa da un'utente su X è una vicenda terribile che riguarda un caso di violenza sessuale. La denuncia è arrivata da una giovane donna che ha raccontato la sua esperienza e ringraziato Beatrice Luzzi, l'attrice a cui si è affezionata seguendo il reality show. Immediata è stata la reazione dell'ex gieffina.

La denuncia della fan di Beatrice Luzzi

Nel post condiviso su X, una ragazza di 23 anni, che studiava canto, danza e recitazione, ha raccontato la sua drammatica esperienza. "A fine settembre, un uomo di 40 anni, il mio maestro di recitazione da quando ero piccola e che consideravo come un padre, ha iniziato a manipolarmi psicologicamente perché ero molto timida".

"Mi diceva che per poter recitare dovevo sentirmi libera e lui aveva un modo per farmi sentire così - ha detto la vittima - Un lunedì, mentre stavamo provando, mi portò in una stanza da soli, dicendomi che avremmo dovuto sistemare alcune cose. Chiuse la porta a chiave e iniziò a toccarmi, chiedendomi di stare zitta. Mi tappò la bocca e io non riuscivo a dire una parola. Ero pietrificata dalla paura. Era come se avessi perso la voce."

Il racconto continua con l'orrore della violenza subita: "Ha continuato a fare tutto ciò che voleva, come se fossi un oggetto, mentre io piangevo e non riuscivo a reagire. Quando ha finito, mi ha fatto uscire dalla stanza minacciandomi di non dire nulla a sua moglie o ad altre persone."

"Uscita da lì, mi sentivo apatica, vuota e in colpa. Sono tornata a casa e mi sono chiusa in una stanza al buio," ha rivelato la ragazza. "Mi sono messa a letto come se fossi malata e questo è durato settimane. Per mesi, sono rimasta chiusa in casa, con attacchi di panico. Non volevo più cantare, ballare né recitare."

Poi ha preso il via il Grande Fratello e la vittima ha iniziato a seguirlo. "A ottobre, per passare il tempo, ho iniziato a guardare il Grande Fratello e mi sono affezionata a te perché ho visto una persona sincera, dolce e forte," si legge nella lettera. "Grazie alle risate che mi avete fatto fare, dopo un po' di tempo mi sono sentita meglio. Mi ero preclusa delle relazioni perché pensavo che l'amore non esistesse più. Ho trovato il coraggio di tornare a vivere, anche se un po'... e a sorridere. Ti voglio bene, Bea."

Sotto il post di Steph Beabaldi, questo lo pseudonimo scelto dalla ragazza, è arrivata la risposta di Beatrice Luzzi: "Adesso, per favore, vai dai carabinieri e denuncialo. Scrivimi in privato e ti assisterò." L'attrice non è stata l'unica a commentare: "Posso capire il tuo dolore. Non ho il coraggio che hai tu per raccontarlo, ma voglio dirti che non sei sola. Ti abbraccio forte, ricordati che sei speciale," ha scritto un'altra utente. "Brava, almeno tu hai avuto il coraggio di parlare, io no," si legge sotto il post di denuncia.