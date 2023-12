Grande Fratello: Beatrice Luzzi torna ma avverte: 'Potrei abbandonare il programma'

La ventottesima puntata del Grande Fratello è stata caratterizzata dal rientro nella casa di Beatrice Luzzi, l'attrice che aveva temporaneamente lasciato il programma per assistere suo padre, sottoposto a un intervento al femore. Nel reality show hanno fatto il loro ingresso due nuovi concorrenti: Sergio D'Ottavi, imprenditore, e Stefano Miele, stilista.

Grande Fratello del 23 dicembre

Il Ritorno di Beatrice nella Casa più Spiata d'Italia

Beatrice è tornata nella casa ed ha spiegato ai coinquilini, tutti frizzati per l'occasione, il motivo del suo abbandono e le ragioni che l'hanno spinta a riprendere il suo posto nella casa più spiata d'Italia. "Il mio babbo aveva bisogno di me, scusatemi se sono dovuta uscire di corsa, rischiavamo di non salutarci ma per fortuna è andato tutto bene", ha spiegato Bea.

"Tre notti da sola in hotel mi hanno fatto capire che mi siete mancati tutti, che i pianti e i risentimenti sono inutili, possono, invece, essere un momento di crescita per tutti. Avevo voglia di fare Natale con voi!", ha aggiunto prima di riabbracciare i suoi coinquilini.

Beatrice ha sottolineato che se le condizioni del padre dovessero peggiorare è pronta ad abbandonare di nuovo il programma.

Le Accuse di Rosanna Fratello e la Risposta di Fiordaliso

Dopo il ritorno di Beatrice, Rosanna Fratello, dopo aver ribadito che Rosy ha provato a tirarle una ciabatta, ha sostenuto che le donne della casa complottano contro di lei. Fiordaliso, in risposta a queste accuse, ha chiesto ad Alfonso Signorini di far vedere la clip della scena incriminata sostenendo che la cantante doveva chiedere scusa a Rosy

Due Nuovi Concorrenti nella Casa

Nella casa sono entrati due nuovi concorrenti Stefano Miele e Sergio D'Ottavi, accolti nel Tugurio da Grecia Colmenares. Stefano Miele, 33 anni: si dice pignolo ma anche molto caotico "Chiaramente il mio caos Sono fidanzato e molto innamorato, lui è un medico, molto serio".

Sergio D'Ottavi, 31 anni, si definisce un tuttofare: surfista, imprenditore, chef, dj, e tanto ancora. "Sono stato sposato per dieci anni con una donna più grande di me".

Televoto, Immuni e Nomination

Televoto

La settimana scorsa al televoto erano finiti in nomination Federico, Greta e Marco. Queste le loro percentuali Marco 51% e Greta 32% e Federico 17%, il modello va automaticamente in nomination per l'eliminazione.

Immuni

Gli immuni della casa sono stati Fiordaliso, Massimiliano, Paolo e Anita. Cesara Buonamici ha salvato Rosanna e Greta.

Nomination

Marco nomina Letizia

Rosy nomina Giuseppe

Vittorio nomina Rosy

Letizia nomina Monia

Giuseppe nomina Grecia

Monia nomina Grecia

Grecia nomina Monia

Perla nomina Vittorio

Federico nomina Perla

Fiordaliso nomina Marco

Massimiliano nomina Perla

Rosanna nomina Perla

Anita nomina Vittorio

Paolo nomina Monia

Greta nomina Grecia

Perla, Grecia e Monia sono le concorrenti finite in nomination, come si vede nella clip di Mediaset Infinity. La meno votata votata sarà a rischio eliminazione con Federico.