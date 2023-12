Grande Fratello Beatrice Luzzi, nuovo messaggio dello staff: 'Motivi dell'uscita e tempi di rientro'

Dopo circa quarantotto ore dall'uscita di Beatrice Luzzi dalla casa del Grande Fratello, lo staff dell'attrice ha fatto luce sui problemi familiari che hanno costretto l'attrice ad abbandonare la casa più spiata d'Italia.

Comunicato dello Staff di Beatrice Luzzi

Lo staff di Beatrice Luzzi aveva promesso di aggiornare i fan dell'attrice sulla situazione familiare dell'ex protagonista di Vivere ed ha mantenuto la promessa. Beatrice aveva abbandonato la casa due sere fa ed allora nessuna notizia ufficiale era stata diramata dalla produzione del reality show.

Oggi, i collaboratori di Beatrice hanno condiviso notizie rassicuranti sulla situazione familiare dell'attrice. Il padre di Beatrice, 86 anni, ha subito un delicato intervento chirurgico e, secondo lo staff, tutto è andato bene. Beatrice è attualmente in albergo, in quarantena come previsto dal regolamento, in attesa di istruzioni da parte del Grande Fratello.

"Questa mattina il papà di Beatrice (86 anni), ha subito un delicato intervento. È andato tutto bene. Grazie per i numerosi messaggi di affetto che ci avete inviato. Beatrice è, come da regolamento, in albergo in quarantena in attesa che il Grande Fratello le comunichi quando rientrare", si legge nella caption del post.

Nelle ore precedenti sul web si era parlato della possibile rottura del femore per il padre di Beatrice, un'operazione che sappiamo quanto possa essere delicata per le persone anziane.

Probabile Rientro nella casa del Grande Fratello

Il regolamento del Grande Fratello impone 48 ore di quarantena prima dell'ingresso nella casa, e se Beatrice è stata in isolamento in una camera d'albergo fino ad oggi, se le condizioni del padre lo consentiranno, potrebbe rientrare anche subito.

Valentino Cisilin, l'ormai celebre figlio di Beatrice Luzzi, sul suo profilo Instagram ha pubblicato una foto di sua madre. Nella caption si legge "Vicino a te".

Possibile Colpo di Scena in Diretta

Alfonso Signorini, con un colpo di teatro, potrebbe decidere di far rientrare Beatrice Luzzi domani sera durante la diretta del programma, regalando così un'emozione agli spettatori e un picco di share al programma.