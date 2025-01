Grande Fratello: Beatrice Luzzi interviene dopo il gesto di Helena Prestes ma viene fraintesa

Lo scontro acceso tra Helena Prestes e Jessica Morlacchi ha infiammato gli animi nella Casa del Grande Fratello e sui social, dove il pubblico, che segue il programma in diretta su Mediaset Extra, ha reagito vivacemente agli eventi dell'ultima settimana. L'episodio, avvenuto venerdì sera, ha sollevato polemiche anche al di fuori del reality, coinvolgendo personaggi come Beatrice Luzzi, opinionista ed ex concorrente del programma.

La lite tra Helena e Jessica: cosa è successo?

La tensione tra la modella brasiliana e l'ex voce dei Gazosa è esplosa per un motivo apparentemente banale: il rifiuto della modella brasiliana di consegnare personalmente il pane alla cantante. Questo ha portato Jessica a definire Helena "imbecille" in più occasioni, nonostante le richieste della modella di smetterla. La situazione è degenerata quando Helena, esasperata dalle provocazioni, ha tentato di versare addosso a Jessica l'acqua fredda del bollitore, prima di essere fermata da Javier Martinez e Maxime Mbanda. Helena ha poi scagliato il bollitore e insultato Jessica chiamandola ripetutamente "pu.tana".

Il fatto ha scatenato un'ondata di reazioni. I fan di Helena si sono schierati in sua difesa, non giustificando il gesto ma sottolineando come la modella fosse stata esasperata dalle continue provocazioni. Altri, invece, hanno condannato fermamente il comportamento di Helena, paragonando la sua reazione al comportamento composto di Beatrice Luzzi nella scorsa edizione del reality.

Helena mentre riempie il bollitore

Il confronto con Beatrice Luzzi

Sui social, molti utenti hanno ricordato il percorso dell'opinionista del programma, che l'anno scorso era stata oggetto di provocazioni e attacchi mirati, ma aveva mantenuto un atteggiamento fermo e resiliente. In particolare, due post su X hanno attirato l'attenzione di Beatrice:

"Quindi, se la provocazione giustifica l'attacco violento, Beatrice che è stata insultata come donna e madre, sbeffeggiata davanti a un lutto grave, avrebbe dovuto fare una specie di strage a suon di utensili e bollitori? Le regine sono altre."

"Il mio pensiero va alla grande concorrente che è stata Beatrice Luzzi l'anno scorso: nonostante le palesi provocazioni e gli attacchi mirati per farla crollare, non ha mai perso la lucidità. Che donna."

Beatrice Luzzi, attraverso il suo profilo social, ha interagito con questi post, rispondendo con l'emoji delle mani giunte. Tuttavia, questo gesto è stato frainteso da alcuni, che lo hanno interpretato come un'accusa indiretta a Helena Prestes. In realtà, sembra che l'opinionista volesse semplicemente ringraziare chi aveva elogiato il suo percorso. A conferma di ciò, Beatrice ha prontamente risposto a un articolo intitolato "Beatrice Luzzi si dissocia completamente da Helena"* con un commento ironico: "Ma sulla base di cosa avete scritto questo articolo?"