Grande Fratello: Beatrice Luzzi contesa da Massimiliano Varrese e Giuseppe Garibaldi

Anche in questa edizione del Grande Fratello gli autori hanno deciso di puntare su un triangolo amoroso, questa volta al centro della contesa c'è Beatrice Luzzi. L'attrice, dopo il breve flirt con Giuseppe Garibaldi ha iniziato ad avvicinarsi a Massimiliano Varrese. L'amicizia tra l'attrice e la sua ex nemesi sta facendo ingelosire Giuseppe.

Fine della storia tra Beatrice Luzzi e Giuseppe Garibaldi al Grande Fratello

La breve relazione tra Beatrice Luzzi e Giuseppe Garibaldi nel Grande Fratello è giunta al termine quando l'attrice ha scoperto che il compagno aveva parlato di lei coinvolgendo i suoi figli. La rottura è avvenuta dopo che Giuseppe ha dichiarato che Beatrice fa tutto per divertimento e che non le importa dei figli.

Beatrice Luzzi interrompe la relazione dopo le dichiarazioni di Giuseppe

"Con me ha giocato in tutto. Non sono stupido. Non è che una donna di 50 anni... A lei non importa dei figli, non le importa di ciò che accade al di fuori. Fa tutto per divertimento. Altrimenti, non avrebbe mai dichiarato: 'Qui inizia e qui finisce'", aveva detto Giuseppe ad alcuni coinquilini.

Dopo aver sentito le parole di Giuseppe, grazie ad una clip trasmessa da Alfonso Signorini, Beatrice ha deciso di interrompere definitivamente la relazione, affermando che per lei Garibaldi era come se fosse morto. Dopo giorni di gelo, solo di recente, Beatrice ha ripreso a parlare con Giuseppe.

La tregua tra Beatrice Luzzi e Massimiliano Varrese

Le prime settimane del Grande Fratello sono state dominate dagli scontri tra Beatrice Luzzi e Massimiliano Varrese, con i loro dissidi che sono diventati il fulcro delle trasmissioni bisettimanali condotte da Alfonso Signorini.

Tuttavia, nelle ultime settimane, sembra esserci stato un avvicinamento tra i due, suscitando perplessità tra alcuni coinquilini che sospettano possa trattarsi solo di una strategia. "Potrebbe essere solo una strategia", ha commentato Giselda.

Gelosia di Giuseppe per l'avvicinamento tra Beatrice e Massimiliano

Giuseppe non ha gradito l'avvicinamento tra Beatrice e Massimiliano, manifestando apertamente la sua gelosia quando Luzzi ha rifiutato di ballare con lui per parlare e fare un massaggio a Varrese "Hai fatto un massaggio davanti a tutti, e per te è una cosa intima", ha affermato manifestando così il proprio fastidio all'attrice.

Massimiliano ammette l'attrazione per Beatrice

Nel frattempo, gli altri partecipanti si interrogano sulla natura del rapporto tra Massimiliano e Beatrice. Alcuni sospettano che possa esserci qualcosa di più dietro questa riappacificazione.

"Secondo me ti piace Bea. Io non sbaglio mai", ha commentato Fiordaliso a Max. L'attore ha ammesso che ci sono alcuni aspetti della personalità della Luzzi che lo affascinano: "Mi piacciono le cose complesse, e Bea è complessa", ha risposto, per poi aggiungere: "Nella mia vita non escludo nulla".

Nella clip caricata su Mediaset Infinity un momento di tensione tra Massimiliano e Giuseppe.