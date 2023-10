Grande Fratello: Beatrice Luzzi chiude con Giuseppe Garibaldi che ammette quello che tutti sospettavano

Beatrice Luzzi si è definitivamente liberata da Giuseppe Garibaldi. L'omonimo del cosiddetto eroe dei due mondi ha profondamente offeso l'attrice, colpendola nei suoi valori di madre, cosa che Beatrice, giustamente, non gli ha perdonato. Adesso, privo del supporto della favorita dal pubblico del Grande Fratello, Giuseppe ha ammesso di temere di essere eliminato dal pubblico, confermando i dubbi di coloro che da sempre sospettavano che si fosse avvicinato alla Luzzi per mero tornaconto personale.

La rottura tra Giuseppe e Beatrice

Dopo aver visto la clip in puntata, Beatrice ha rotto ogni rapporto con Giuseppe, come lei stesa gli ha detto quando lui ha provato ad avvicinarsi: "Giuseppe tu per me non esisti più, evitami da oggi in poi, per sempre", come si vede nella clip caricata su Mediaset Infinity.

Giuseppe teme di dover lasciare il Grande fratello

Giuseppe Garibaldi si è sfogato con alcuni dei concorrenti del Grande Fratello, come riportato da Biccy, accusando Beatrice di avergli detto delle cattiverie, ma in quel momento l'attrice si era tolta il microfono. Chi segue il Grande Fratello da tempo sa che i microfoni ambientali sono pronti a cogliere anche le minime sfumature, quindi se questo dialogo esiste sarà fatto vedere in puntata, come spesso è successo fino ad oggi in casi analoghi.

Le parole di Giuseppe sono state subito amplificate da Massimiliano: "Parlando delle cose brutte che questa persona ti ha detto senza il microfono, devono uscire tutte fuori. Questo è per il bene del gruppo - ha detto la nemesi di Beatrice - Certe cose non vanno fatte e lei ha sbagliato anche in questa situazione. Perché altrimenti significa continuare a giocare sporco e non va affatto bene. Inoltre dire le cose senza il microfono va contro al regolamento ed è sporco, una cosa che è anche molto scorretta".

A questo punto Giuseppe si è dato la zappa sui piedi, ammettendo che teme che un suo allontanamento da Beatrice possa costargli la permanenza nella casa più spiata d'Italia: "A questo punto forse esco, vabbè ho fatto il mio percorso. Anche se ammetto di non voler uscire. Io non voglio uscire, perché una volta che mi è capitata questa occasione. La mia paura è che se mi metto contro di lei esco".