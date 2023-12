Grande Fratello: Beatrice Luzzi chiama i fan a raccolta: 'Clima pesante avrò bisogno di voi'

Oggi, sulla Casa del Grande Fratello, un aereo ha sventolato uno striscione di bentornata a Beatrice Luzzi. I fan hanno festeggiato il suo ritorno nel loft di Cinecittà dopo i giorni trascorsi accanto al padre, che è stato sottoposto a un intervento al femore la scorsa settimana. L'attrice ha ringraziato i suoi sostenitori e li ha convocati, chiedendo la loro protezione in un momento in cui l'atmosfera nel reality show sta diventando nuovamente tossica.

Grande Fratello: L'aereo di Bentornata a Beatrice Luzzi

Quando l'aereo dedicato all'attrice di Vivere è sorvolato sulla Casa, Beatrice Luzzi si trovava nell'area relax del Grande Fratello insieme a Stefano Miele e Vittorio Menozzi. I fan, riferendosi alla sua breve assenza dal loft di Cinecittà, hanno scritto affettuosamente: "Luzzi, ci sei mancata #ilpubblico".

Beatrice Luzzi Condivide la Nostalgia per suo Padre

In risposta all'affetto dei fan, Beatrice ha affermato: "Anche voi mi siete mancati, mi manca tanto anche mio padre e io manco a lui, spero che stia bene", esprimendo così la sua gratitudine ai suoi sostenitori.

La Difficile Scelta di Rimanere nel Loft del Grande Fratello

Sottolineando la difficoltà della situazione, Beatrice ha affermato: "Però ne vale la pena. Non posso abbandonarvi, non posso abbandonare voi, ci sto dentro, ho dovuto abbandonare mio padre, scelta difficile". Una frase che evidenzia l'impegno emotivo di rimanere nel programma con suo padre in ospedale.

Il Clima Teso nella Casa

Beatrice. parlando ai fan attraverso le telecamere, ha raccontato che il clima nel loft si sta facendo nuovamente teso, forse a causa dell'arrivo di due nuovi concorrenti che hanno portato allegria, prevedendo che avrà bisogno presto del supporto dei fan.

"Questo messaggio mi dà coraggio. Qui il clima si sta ritendendo, facendo di nuovo teso, avrò bisogno presto di voi. Non so perché va così a ondate, forse perché sono arrivati due nuovi concorrenti e ci stiamo facendo troppe risate, evidentemente hanno turbato qualche equilibrio."

La Gaffe Divertente verso uno degli Sponsor

In un secondo momento, durante la cena, Beatrice ha involontariamente fatto una simpatica gaffe verso uno degli sponsor chiedendo se i tortellini erano precotti. Dopo una breve pausa imbarazzante, ha realizzato che si trattava del prodotto di uno degli sponsor e, sorridendo, ha commentato: "Ah, buonissimi!".

Nella clip caricata su Mediaset Infinity l'aereo di supporto a Beatrice Luzzi