Grande Fratello, Beatrice Luzzi su Cesara Buonamici: “Non mi ha mai sopportata, nemmeno da opinionista”

Beatrice Luzzi ha da poco concluso la sua avventura al Grande Fratello, dove quest'anno ha debuttato nel nuovo ruolo di opinionista, dopo essere stata una delle protagoniste assolute - e finalista - della precedente edizione del reality show. L'attrice romana si è raccontata in una lunga intervista al Corriere della Sera, ripercorrendo la sua esperienza nel programma e svelando anche i motivi che, anni fa, l'hanno spinta a lasciare la soap Vivere, nel pieno del successo.

Il ruolo di opinionista al Grande Fratello

Durante l'incontro, Luzzi ha spiegato il suo approccio al nuovo ruolo televisivo, sottolineando l'importanza di stimolare il dibattito: "Il mio compito era avere un'opinione e suscitarne altre. L'ho svolto a dovere. Divisiva lo sono sempre stata, però penso di aver detto cose di senso comune." Beatrice ha anche evidenziato il crescente sostegno ricevuto dal pubblico online: "sul web ho una schiera di sostenitori che cresce."

Non sono mancati accenni ai rapporti con gli altri volti del programma, a partire da Cesara Buonamici, con cui ha condiviso il ruolo da opinionista: "Quando nella scorsa edizione ero concorrente e subivo molestie psicologiche, lei non ha mai speso una buona parola per me, non mi sopportava. Quest'anno non mi ha accolto con grande entusiasmo."

Beatrice Luzzi durante un confronto con Stefania Orlando

A sorpresa, ha parlato anche di Stefania Orlando, con cui ha avuto qualche scontro davanti alle telecamere: "In finale si è fatta le foto con me e mi ha estorto un aperitivo." Riguardo ad Alfonso Signorini, ha dichiarato: "Alfonso è un personaggio a 360 gradi. Dipende da come gli gira, dall'angolatura da cui si pone. Quando è in buona, è in buona. Quando è in cattiva, è in cattiva."

Non sono mancate riflessioni più profonde, come quelle sull'aggressività femminile mostrata nel programma: "È stata esaltata come espressione di forza, libertà, autonomia. Invece è identica a quella maschile. Le donne prevaricanti e prepotenti sono pericolose e da condannare, ma vengono assolte in quanto femmine. Io contesto questa difformità."

Beatrice è tornata anche della sua connessione con Giuseppe Garibaldi, ex concorrente del Grande Fratello con cui ha condiviso momenti intensi nella Casa: "Con lui c'è stata decisamente una connessione ancestrale profonda, una magia che poi non si è integrata nella realtà."

L'addio a Vivere

Infine, l'attrice ha aperto una finestra sul passato, ricordando il suo clamoroso addio alla soap di Canale 5, quando era all'apice della popolarità: "Quando lasciai Vivere guadagnavo 12 milioni al mese, ero super popolare, ma quel ruolo mi stava consumando l'anima. E l'ho mollato. L'ho pagata cara, per rimettermi sui binari ci ho messo un po'."