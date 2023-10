Grande Fratello: Beatrice derisa da Anita e Letizia, l'indignazione del web

Nuovo spiacevole episodio per Beatrice Luzzi al Grande Fratello: l'attrice, oggetto continuo di attacchi da parte dei suoi coinquilini, è stata questa volta derisa da Anita e Letizia. Beatrice aveva condiviso il letto con Giuseppe Garibaldi, e le due coinquiline hanno insinuato che tra loro potesse esserci stato un rapporto intimo.

Beatrice viene presa in giro da Anita e Letizia

Da quando è iniziato il Grande Fratello, i concorrenti della casa non hanno mai smesso di attaccare Beatrice Luzzi, senza rendersi conto che l'approccio "tutti contro uno" nel reality show ha costantemente favorito il concorrente preso di mira. Quest'ultimo diventa automaticamente il protetto del pubblico, che lo premia attraverso il televoto.

L'ultimo episodio contro Beatrice ha scatenato una sorta di rivolta sul web. Come gli spettatori del reality show ben sanno, da qualche giorno Beatrice si è avvicinata a Giuseppe Garibaldi; i due sembrano ora prendere la loro relazione sul serio e sempre più spesso si ritirano in momenti di intimità, preferendo restare soli. Ieri sera si sono addirittura coperti sotto le lenzuola, scatenando così le prese in giro delle coinquiline.

Dopo circa due ore, Beatrice, indossando il pigiama, si è alzata per recarsi in bagno e sciacquarsi la bocca. Anita Olivieri e Letizia Petris hanno poi raccontato la scena a Samira Lui, presente in cucina: "Sappiamo tutti cosa sta succedendo laggiù", hanno affermato, suggerendo un'eventuale intimità tra la coppia. "Lei si alza dal letto e pensi che dovrà fare pipì, e invece...", ha detto Anita, mimando il gesto di Bea. La modella ha replicato: "Siete due cretine". Anita ha risposto: "Vabbè dai, l'alito pesante di notte ci sta, eh. Non c'è niente di male, lo facciamo per ridere", concludendo con un tono leggero.

La reazione di Twitter

Come accennato, la scena è stata osservata e oggetto di critiche da parte di coloro che commentano il programma su Twitter. Il video della presa in giro è stato condiviso più volte, suscitando reazioni e discussioni nella comunità online che segue il Grande Fratello. "Ma cosa insinuano ? Controllano pure se Beatrice sia andata in bagno o meno, pur essendo si tratta di privacy. Fanno tutte le moraliste per sfottere una donna, davvero un cattivo esempio", si legge.

E ancora "Comunque Anita é la classica ragazza che a scuola fa la bulletta perché pensa di essere la reginetta, solo perché ha un viso carino".