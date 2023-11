Grande Fratello: Beatrice contro Anita: 'Sei una strega, sai solo sparlare di me'

Le donne sono state protagoniste di un pomeriggio infuocato all'interno della Casa del Grande Fratello. Beatrice e Anita hanno discusso a causa delle continue ingerenze della ragazza nella relazione tra l'attrice e Giuseppe. Fiordaliso ha accusato Garibaldi di non volersi mai schierare, nemmeno per difendere i suoi sentimenti.

La discussione tra Beatrice e Anita al Grande Fratello

Oggi, dopo la puntata del 9 dicembre, Beatrice ha deciso di affrontare Anita per le sue opinioni sul rapporto tra la stessa attrice e Giuseppe. Da diversi giorni, la Luzzi voleva confrontarsi con la ragazza perché, secondo lei, aveva espresso pareri troppo duri sul suo rapporto con Giuseppe.

Beatrice vuole sapere perché Anita pensa che Giuseppe, di cui si dice amica, stia giocando con lei. "Perché devi parlare dei miei sentimenti?", chiede. Anita replica che il parere le è stato chiesto in diretta da Alfonso Signorini.

Beatrice oggi si è scontrata con Anita

Beatrice le ricorda che tutte le relazioni hanno alti e bassi. "Tu pensi che le relazioni siano lineari? Sei la prima che sta facendo su e giù da 13 anni con il tuo ragazzo". "Io non te ne ho mai parlato", risponde la Olivieri. "Certo che ne hai parlato, anzi parli solo di quello", le ricorda l'attrice.

"Sto al Grande Fratello quindi posso parlare di chi voglio perché me lo chiedono Bea", insiste Anita. "Se parli solo di me, allora quando io vengo a confrontarmi non mi dici basta, non mi dici basta Ti confronti", la incalza Beatrice.

"Sei una strega, spari cattiverie a destra e a manca", continua Beatrice ad Anita, che si vanta di essere la preferita della casa da settimane. L'attrice le dice che questa è solo la prova della sua trasparenza. "Io fossi in te mi farei due domande, ci sei o non ci sei, qua è lo stesso."

La mediazione di Fiordaliso

La discussione si sposta in salotto e coinvolge altri coinquilini; in particolare, Fiordaliso cerca di fare da mediatrice, sottolineando il ruolo da ignavo di Giuseppe.

Giuseppe messo sotto accusa da Fiordaliso

La cantante rimprovera al coinquilino di non prendere mai le difese di Beatrice. "Tu sei sempre contorto, hai paura a parlare per non offendere lei e hai paura a parlare per non offendere Anita. Abbia pazienza, Giuseppe, ma tu sei proprio un bambino. Se Anita è tanto amica tua, tu la prendi di petto e le imponi di non intromettersi più."

"Tu devi essere un po' più uomo e dire le cose che pensi", incalza Fiordaliso, rivolgendosi ancora a Giuseppe, identificandolo come il problema principale delle discussioni tra Bea ed Anita. "Un sentimento lo difendi davanti a tutti", conclude Fiordaliso.

Anche Beatrice se la prende con Giuseppe chiedendogli come faccia a confidarsi con Anita, visto il modo in cui lei interviene sulla loro relazione: "Come fai ancora ad andarle a dire le cose nostre quando sai che mi ha offeso su più piani? Tu le cose mie non gliele dici più".

Anita si scusa con Beatrice e promette di non intromettersi

Più tardi, Anita e Beatrice si ritrovano da sole in zona Beauty. Anita si scusa e afferma: "Davvero, di te a lui ho detto solo cose belle, non voglio litigare con te". L'attrice accoglie le scuse e si dice disposta a fare una tregua: "Sperando che duri."

Le clip del Grande Fratello

Nella clip caricata su Mediaset Infinity dopo la discussione Giuseppe scoppia in lacrime in salone mentre Alex Schwazer prova a tirarlo su di morale