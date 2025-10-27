Grande Fratello, anticipazioni quinta puntata, Valentina torna nella Casa: confronto infuocato con Domenico

Dopo le accuse di gelosia e tradimento, Valentina affronta Domenico e Benedetta. Ecco tutte le anticipazioni della puntata del Grande Fratello di stasera 27 ottobre.

Questa sera, lunedì 27 ottobre 2025, le telecamere della diretta del Grande Fratello si accenderanno per la quinta volta nella Casa più spiata d'Italia. Alla conduzione ci sarà Simona Ventura, affiancata in studio dai commentatori speciali Cristina Plevani, Ascanio Pacelli e Floriana Secondi. La puntata andrà in onda in prima serata su Canale 5, subito dopo La Ruota della Fortuna.

Il ritorno di Valentina per un confronto acceso

Al centro della serata ci sarà il rapporto tra Domenico D'Alterio e Benedetta Stocchi, la sua coinquilina, che ha scatenato la gelosia di Valentina Piscopo, compagna di Domenico. In seguito alle rivelazioni fatte nei giorni scorsi a Simona Ventura, Valentina tornerà nella Casa per un nuovo e attesissimo confronto con Benedetta e con lo stesso Domenico, dopo l'incontro avvenuto due settimane fa.

Nelle immagini mostrate in anteprima Mattina Cinque, Simona Ventura è andata a Napoli, nel quartiere Scampia, per incontrare Valentina e capire il suo punto di vista. "Fuori ogni giorno è un'accusa continua con fotografie e video di lui e Benedetta. Vengo inondata di messaggi e di persone che mi dicono che Domenico le contattava e ci parlava al telefono", ha raccontato Valentina.

Domenico e Benedetta

"Mi chiamano cornuta perché lui in questo momento non mi rispetta. Da casa vedono quello che vedo io: aspettano solo le corna, il bacio. Lui non mi fa rispettare da una donna che dovrebbe avere rispetto di me. E da uomo dovrebbe farlo lui, far rispettare me", ha concluso la Piscopo.

Le altre dinamiche del Grande Fratello

Spazio anche alla storia di Donatella, una delle protagoniste più vivaci di questa edizione. Dietro la sua simpatia e leggerezza, si nasconde un passato difficile e doloroso che l'ha segnata profondamente. Questa sera vivrà un momento molto emozionante: potrà incontrare la madre, in un faccia a faccia carico di emozione. I riflettori si accenderanno anche su Omer e Rasha, sempre più vicini. Tra i due sembra stia nascendo una complicità speciale, che potrebbe presto trasformarsi in qualcosa di più.

Nella clip caricata su Mediaset Infinity: Benedetta Stocchi e Domenico D'Alterio alla prova con i boccali