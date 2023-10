Grande Fratello, anticipazioni della puntata del 30 ottobre: verdetto del televoto e sorprese

Stasera 30 ottobre va in onda su Canale 5 una nuova puntata de il Grande Fratello: ecco le anticipazioni di quello che vedremo.

Stasera, 30 ottobre 2023, il Grande Fratello andrà in onda su Canale 5 alle 21:30 con la quindicesima puntata. La serata si preannuncia ricca di emozioni con un televoto eliminatorio, sorprese e gli avvicinamenti, reali e strategici, tra i concorrenti.

Le anticipazioni del Grande Fratello

Anche questa sera Alfonso Signorini sarà affiancato da Cesara Bonamici e Rebecca Staffelli per una nuova puntata appassionante e ricca di sorprese, del Grande Fratello.

Nella puntata di stasera occhio all'avvicinamento dei due nemici storici: Massimiliano e Beatrice, considerati i due antagonisti per eccellenza della Casa. La loro 'amicizia' fa molto discutere: reale voglia di conoscersi o mera strategia?

Ci sarà, poi, una sorpresa per Grecia, anche lei in nomination, la quale riceverà una visita inaspettata.

Giuseppe, pentito per le parole usate contro Beatrice, spera in un perdono da parte della donna, ma l'attrice non sembra intenzionata a cedere. Anche qui il pubblico si chiede se il pentimento del bidello sia reale o finalizzato al televoto eliminatorio.

Anche stasera si i parlerà di sentimenti. Mirko è ancora al centro della contesa tra Perla e Greta. Letizia e Paolo sono ogni giorno sempre più vicini.

Nomination

Si passerà, poi, a svelare il verdetto del televoto, il meno votato tra Beatrice, Grecia, Massimiliano, Giuseppe e Valentina dovrà abbandonare la Casa. Secondo i sondaggi gli indiziati a lasciare il reality sono Giuseppe e Valentina.