Grande Fratello anticipazioni puntata 21 marzo: Cosa succede tra Beatrice e Giuseppe? Esito del televoto

Stasera 21 marzo va in onda su Canale 5 la quarantaseiesima puntata del Grande Fratello: ecco le anticipazioni di quello che vedremo.

Questa sera, 21 marzo 2024, in prima serata su Canale 5, andrà in onda una nuova puntata del Grande Fratello. Il reality show è giunto al suo quarantacinquesimo appuntamento. Nel corso della puntata, conosceremo le dinamiche che si sono sviluppate nelle ultime ore nella Casa più spiata d'Italia, due finalisti e l'esito del televoto eliminatorio

Le anticipazioni del Grande Fratello

Anche questa sera Alfonso Signorini sarà affiancato da Cesara Bonamici e Rebecca Staffelli per un nuovo appassionante appuntamento con il Grande Fratello ricco di sorprese.

Grande Fratello: Anita Olivieri, l'ex fidanzato le risponde "Sono Cornuto. Mi rivedrai in cartolina"

Le dinamiche delle ultime ore

Anche stasera si parlerà di quanto è successo nella casa più spiata d'Italia, sotto osservazione ancora il rapporto tra Beatrice e Giuseppe, ed il presunto

bacio scattato nella zona piscina, al riparo delle telecamere. Stamattina Beatrice ha sottolineato che alcuni atteggiamenti di Giuseppe l'hanno infastidita.

I maschi della casa hanno passato una serata nella Sauna, qui ci sono stati dei chiarimenti, come quello tra Alessio e Federico, culminato in un abbraccio, come potete vedere nella clip caricata su Mediaset Infinity.

Televoti flash: finalisti ed eliminazioni

La semifinale vede ancora 11 concorrenti nella Casa ma, questa sera, tra colpi di scena ed eliminazioni, la rosa dei pretendenti alla vittoria si assottiglierà drasticamente.

Il primo concorrente ad uscire sarà il meno votato tra Federico Massero, Alessio Falsone o Simona Tagli, finiti in nomination la scorsa settimana. I sondaggi mettono all'ultimo posto Alessio.

Una serie di televoti flash determinerà ulteriori eliminazioni e verranno decretati anche il quarto e il quinto finalista che si affiancheranno a Beatrice, Rosy e Massimiliano.