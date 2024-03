Grande Fratello: Anita Olivieri, l'ex fidanzato le risponde 'Sono Cornuto. Mi rivedrai in cartolina'

Anita Olivieri, dopo essere stata eliminata dalla Casa del Grande Fratello, ha espresso il desiderio di incontrare Edoardo Sanson, l'uomo che aveva tradito per iniziare una nuova relazione con Alessio Falsone. Tuttavia, Edoardo ha lasciato chiaramente intendere di non avere alcuna intenzione di rivederla.

La relazione tra Anita Olivieri ed Edoardo Sanson

I telespettatori del Grande Fratello conoscono Edoardo Sanson per i racconti di Anita Olivieri e per averlo visto nella puntata del 14 febbraio, quando il ragazzo entrò nella Casa più spiata d'Italia per fare una sorpresa alla sua fidanzata.

Il passato di Anita ed Edoardo

Anita e Edoardo sono stati insieme per circa dieci anni, anche se durante questo periodo si sono lasciati prendendosi alcune pause. Anita, prima di conoscere Alessio Falsone, uno degli ultimi concorrenti ad essere entrato nella Casa più spiata d'Italia, aveva descritto Edoardo come "l'uomo che vedo come il padre dei miei figli", per poi cambiare improvvisamente idea e raccontare che stava con lui per pena.

Grande Fratello: Anita mollata da Edoardo e Alessio si fa avanti "Io sono qua"

Anita: "Voglio incontrare Edoardo"

Lunedì scorso Anita Olivieri è stata mandata a casa dal pubblico, arrivando ultima al televoto che la vedeva opposta a Greta, Sergio e Simona.

Anta ha tradito Edoardo mentre era al Grande Fratello

Una volta raggiunto lo studio Anita, rispondendo ad una domanda di Alfonso Signorini aveva detto che la prima cosa che le sarebbe piaciuto fare era vedersi con Edoardo per chiarire. "Devo parlargli di tante cose, spiegargli, stare con lui perché so che sta soffrendo", aveva affermato con un pizzico di presunzione.

La replica dell'ex fidanzato

Edoardo Sanson non sembra d'accordo, come hanno rivelato le chat pubblicate da Deianira Marzano e Alessandro Rosica. Nella chat pubblicata dalla esperta di gossip Edoardo, dialogando con una fan ha chiarito perché nella sua bio di Instagram è scritto ballerino. "Ho messo ballerino perché cornuto non c'era", ha replicato ironicamente Edoardo alla domanda della sua follower.

Edoardo Sanson, che appartiene alla famiglia che ha prodotto gli omonimi gelati fino al 2012, ad Alessandro Rosica ha scritto: "Anita mi rivedrà in cartolina".