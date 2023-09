Grande Fratello, anticipazioni della puntata del 18 settembre: stasera la storia di Alex Schwazer

Il Grande Fratello torna stasera 18 settembre 2023 su Canale 5 alle 21:30 con la terza puntata. Protagonista della serata sarà Alex Schwazer, il campione olimpico racconterà la sua epopea dlla medaglia olimpica alla squalifica per doping. Ecco le anticipazioni di questa sera.

Grande Fratello: dove seguirlo in Tv e streaming

L'appuntamento con il Grande Fratello è fissato per stasera alle 21:20 su Canale 5. È inoltre possibile seguirlo in streaming su Mediaset Infinity. In studio saranno presenti Alfonso Signorini, Cesara Buonamici e Rebecca Staffetti. Le trasmissioni in diretta settimanali sono previste per il lunedì e il venerdì.

Le anticipazioni del 18 settembre

Alfonso Signorini ha anticipato i temi della serata. Nella Casa del Grande Fratello incominciano a trasparire le prime antipatie e anche i primi malumori, come quello tra Rosy, la chef della Casa, e l'attrice Beatrice Luzzi. Stasera il conduttore proverà ad indagare e a capire qual è la vera natura del loro rapporto.

Grande Fratello 2023, Alex Schwazer entra nel cast: ecco la storia del campione olimpico

Ma c'è un altro scontro, più generazionale. Da una parte ci sono tre giovani ragazzi come Anita, Samira e Letizia, che hanno il dente avvelenato contro la senior della Casa, Grecia Colmenares. L'altra notte l'attrice ha lanciato un urlo in piena notte che ha creato malumore e lei ha incolpato di questo gesto proprio le tre ragazze. Questo ha dato il via, soprattutto a tavola, ad una serie di discussioni che non hanno ancora trovato il loro capo.

Il Grande Fratello quest'anno vuole essere anche un grande contenitore di storie ed emozioni e questa sera racconterà la storia del campione Alex Schwazer, dalla medaglia olimpica alle profondità della caduta. Per Alex ci sarà una sorpresa: sua moglie Kathrin lo raggiungerà nella Casa, come ha anticipato Alfonso Signorini nella clip caricata su Mediaset Infinity,