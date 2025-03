Grande Fratello, le anticipazioni della finale: i sondaggi, i problemi di sicurezza. Chi vincerà?

Su Canale 5 stasera, in prima serata, va in onda la finale del Grande Fratello 18, e la domanda, tra problemi di sicurezza e televoto impazzito, è una sola: chi vincerà?

Siamo arrivati alla finale del Grande Fratello. Questa sera in prima serata su Canale 5 scopriremo chi si aggiudicherà la vittoria in un'edizione lunga e travagliata, segnata da ascolti deludenti, polemiche sul televoto e un cast, autori e concorrenti, che si è rivelato spesso inadeguato.

La finale del Grande Fratello

A guidare la serata sarà ancora una volta Alfonso Signorini, affiancato dalle opinioniste Cesara Buonamici e Beatrice Luzzi, pronte ad analizzare le ultime dinamiche della settimana. Rebecca Staffelli, invece, aggiornerà il pubblico sulle reazioni social.

Dopo 197 giorni di convivenza, si chiude un'esperienza intensa, fatta di emozioni forti, legami inaspettati, scontri accesi e colpi di scena memorabili. Ora i riflettori sono puntati sui sei concorrenti ancora in gara: Lorenzo Spolverato, Jessica Morlacchi, Zeudi Di Palma ed Helena Prestes hanno già conquistato un posto in finale, mentre Chiara Cainelli e Mariavittoria Minghetti si sfidano in un ultimo televoto, aperto lunedì scorso e ancora in corso, che determinerà l'ultimo finalista.

Zeudi è considerata la favorita di questa edizione

Questa edizione verrà ricordata soprattutto per la tossicità di alcuni fandom. Negli ultimi giorni, l'attenzione si è concentrata sulla fanbase internazionale di Zeudi Di Palma, che sui social ha minacciato alcuni giornalisti colpevoli di aver criticato la loro beniamina, arrivando persino a segnalare in massa i loro profili per farli chiudere. Tuttavia, anche le altre fazioni di fan non sono state da meno.

Chi vincerà il reality show?

La grande favorita alla vittoria sembra essere proprio l'ex Miss Italia. Gli ultimi televoti hanno dimostrato che il pubblico più attivo è quello di Zeudi, capace di salvare concorrenti come Chiara Cainelli, la cui unica strategia in questa edizione è stata legarsi alla partenopea. Anche Helena Prestes, lunedì scorso, ha ricevuto un ampio sostegno al televoto, superando Chiara e Shaila Gatta, considerata una delle favorite.

La modella brasiliana potrebbe essere l'unica a contrastare lo strapotere di Zeudi, mentre Lorenzo Spolverato rappresenta l'incognita della serata. Il modello ha diviso il pubblico tra chi lo detesta e chi lo sostiene, in particolare gli Shailenzo, fan della coppia Spolverato/Gatta. Il montepremi in palio è di 100.000 euro, ma il vincitore dovrà devolvere 50.000 euro in beneficenza.

Sicurezza e aspettative per la serata

Infine, nelle ultime ore sui social sono comparsi post di presunti fan di Zeudi in arrivo dall'estero pronti a sostenerla. La produzione, per precauzione, starebbe valutando un potenziamento della sicurezza intorno ai Lumina Studios dopo aver letto il tono minaccioso di alcuni post. Nonostante tutto, ci auguriamo che la serata si svolga senza intoppi e che, alla fine, vincitori e vinti possano tornare serenamente nelle loro case... o meglio, nei loro alberghi.