Grande Fratello 2024: Enzo Paolo Turchi sarà uno dei concorrenti ma la moglie gli ha vietato di...

Enzo Paolo Turchi è il primo concorrente ufficiale del prossimo Grande Fratello: l'annuncio è arrivato dal diretto interessato in un'intervista con Nuovo TV. E siamo certi che il suo ritorno ai reality sarà salutato con favore dal pubblico, memore della sua doppia partecipazione a L'Isola dei Famosi. Non ci sarà, almeno non nella casa più spiata d'Italia, la moglie Carmen Russo, che non mancherà però di sostenerlo dallo studio.

Le raccomandazioni di Carmen Russo a Enzo Paolo Turchi

Si sono conosciuti in TV, lavorando entrambi nella trasmissione Drive In, e si sono sposati nel 1987. Carmen Russo ed Enzo Paolo Turchi sono una delle coppie più longeve nel mondo dello spettacolo italiano e senza dubbio non si separeranno neppure a partire dal 16 settembre, quando il coreografo napoletano dovrà varcare la porta rossa della casa del GF.

Sua moglie, al contrario, inizia già a far sentire la sua presenza attraverso un singolare divieto: Enzo Paolo non dovrà guardare le altre donne e non dovrà lasciarsi distrarre dalle concorrenti. A casa a guardarlo, d'altronde, c'è Maria, la figlia che i due hanno avuto nel 2013.

La doppia avventura come naufrago

Enzo Paolo Turchi non è un novellino dei reality show. Nel 2005 infatti aveva partecipato alla terza edizione dell'Isola dei Famosi (condotta da Simona Ventura su Rai 2), regalando al pubblico a casa uno dei momenti televisvi allo stesso momento più imbarazzanti e memorabili degli ultimi 20 anni. Sofferente per via delle emorroidi, dopo appena 18 giorni si era ritrovato davanti alle telecamere a implorare la moglie di concedergli il ritorno a casa.

L'esperienza era durata di più nel 2012, ben 41 giorni, ma anche in quel caso il ballerino aveva abbandonato il programma per via di una brutta lite con Antonella Elia.

Memore dei trascorsi, sulle pagine di Nuovo TV Enzo Paolo Turchi ha scherzato affermando che: "Non saranno le emorroidi a farmi scappare dalla Casa! Di certo, se dovessi soffrire di emorroidi come mi successe in Honduras potrei gestire la situazione in modo più semplice. Laggiù non c'era nemmeno il bagno. In questo caso se dovesse capitare sarebbe più facile".